Les chefs de Man United prennent une « décision » brutale après la défaite d’Arsenal avant la finale de la Man City FA Cup

Manchester United aurait pris une décision importante avant sa finale de la FA Cup contre Manchester City plus tard ce mois-ci. Au cours du week-end, United a subi une défaite terne face aux challengers du titre de Premier League, Arsenal, les laissant incapables de terminer dans le top cinq après la victoire de Tottenham contre Burnley.

Erik ten Hag était privé de Bruno Fernandes et Marcus Rashford en raison d’une blessure et leur absence était révélatrice alors que les Gunners se dirigeaient confortablement vers trois points. Après une nouvelle défaite à domicile, la pression sur la position de Ten Hag s’est accrue, le patron de United semblant atteindre un point d’ébullition.









Lors d’une interview sur Sky Sports, on lui a demandé quelle serait l’ampleur de l’écart avec Arsenal s’il disposait d’une équipe en pleine forme, mais Ten Hag tenait à ne pas se laisser entraîner dans des scénarios hypothétiques.

LIRE LA SUITE : « C’est fait » – La star de Manchester United « révèle » le remplacement d’Erik ten Hag

LIRE LA SUITE : Plusieurs joueurs de Manchester United partagent l’inquiétude de Rasmus Hojlund face à sa réticence à lui transmettre

« C’est pathétique », rétorqua-t-il. « Nous n’avons pas à répondre à cette question pour le moment. Parce que ce n’est pas le cas. Nous avons ces problèmes et ces problèmes nous ont causé un effet sur les résultats. Mais je ne sais pas où nous serions si nous avions les joueurs. à bord.

« Si nous avions tous les joueurs à bord, nous obtiendrons plus de points et aurons plus de cohérence en défense. » Harry Maguire a récemment rejoint ses collègues défenseurs Raphael Varane, Lisandro Martinez, Victor Lindelof et Tyrell Malacia sur la liste des blessés, mais on espère qu’il pourra revenir pour la finale de la FA Cup contre Man City le samedi 25 mai.





Avant la répétition du choc de la saison dernière à Wembley, United termine la saison contre Newcastle avant d’affronter Brighton lors de la dernière journée de la saison. United espère obtenir une place de qualification européenne pour la saison prochaine au cours des dernières semaines, soit grâce à sa position en championnat, soit en remportant la FA Cup.

Afin de se concentrer pleinement sur cet affrontement dans la capitale, la hiérarchie de United a choisi d’annuler le dîner de remise des prix de fin de saison prévu, conformément au communiqué. L’Athlétisme.

L’événement devait avoir lieu le lundi 20 mai, le club admettant que la décision avait été prise parce qu’il ne voulait pas de distractions avant d’affronter Man City la semaine suivante.