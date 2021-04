L’Organisation mondiale de la santé a appelé aujourd’hui à l’arrêt de la vente de mammifères sauvages vivants sur les marchés alimentaires afin de prévenir la propagation de maladies et de futures pandémies.

Ils ont appelé les pays à abandonner le commerce traditionnel des «animaux sauvages capturés vivants d’espèces mammifères» afin de réduire les risques pour la santé publique.

L’OMS a initialement soutenu le retour au commerce sur les marchés humides controversés Crédit: AFP – Getty

C’est un revirement dramatique par rapport à la décision initiale de l’OMS de soutenir la réouverture des marchés humides controversés en mai dernier.

Les experts de la santé du monde entier ont condamné la décision de soutenir le commerce, qui a redémarré à l’épicentre du virus d’origine en Chine.

Une double étude OMS-chinoise publiée le mois dernier qui a enquêté sur les origines du coronavirus a suggéré que les marchés vendant à la fois des animaux vivants et morts étaient une source probable.

« Les animaux, en particulier les animaux sauvages, sont à l’origine de plus de 70% de toutes les maladies infectieuses émergentes chez l’homme, dont beaucoup sont causées par de nouveaux virus », a expliqué l’OMS dans un communiqué.

« Les mammifères sauvages, en particulier, présentent un risque d’émergence de nouvelles maladies. »

Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Thesun.co.uk est votre destination de choix pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires réelles, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone, cliquez ici, pour Android, cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/thesun et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal à l’adresse @le soleil