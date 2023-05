Les chefs de l’Eurovision s’opposent au discours du président Zelensky

Une mauvaise note

EN empêchant le président Zelensky de parler à des millions de personnes ce soir, les diffuseurs de l’Eurovision sont horriblement en décalage avec le monde civilisé.

L’événement a déjà choisi un camp au moment où il a interdit la Russie pour avoir mené sa guerre écœurante contre le pays hôte d’origine.

Les diffuseurs de l’Eurovision commettent une erreur en ne laissant pas le président Zelensky parler au nom de l’Ukraine Crédit : EPA

Et s’opposer maintenant au discours de Zelensky pour des raisons « politiques » implique qu’il y a deux arguments légitimes en concurrence dans ce conflit. Il n’y a pas.

Un côté a envahi son voisin paisible et souverain sans provocation.

Il a assassiné, torturé et violé des hommes, des femmes et des enfants, pillé leurs maisons et entrepris de raser des villes entières.

Toute personne sensée a conclu en toute sécurité que le Kremlin avait tort – et que Zelensky mène héroïquement la lutte de l’Ukraine contre la tyrannie.

Rishi Sunak est à juste titre indigné par les producteurs de l’Eurovision, l’Union européenne de radiodiffusion, dont la BBC est l’un des principaux membres.

Pourquoi SONT-ILS si inquiets que Zelensky dise la vérité à 160 millions de personnes ?

Sont-ils confus par leurs propres règles ? Ou est-ce que l’éveil joue maintenant un rôle?

Si c’est le cas, il n’est pas « inclusif » de se taire sur un mal irréfutable.

Locomotive gauche

Ne doutez JAMAIS que la grève des conducteurs de train est une guerre politique cynique contre les conservateurs.

Aslef, après tout, devrait avoir peu de plaintes concernant 65 000 £ pour une semaine de 35 heures.

Deux fois le salaire moyen à temps plein pour moins d’heures. Mais regardez comment le syndicat présente officiellement le différend.

Il indique que la valeur des salaires du personnel diminue non pas à cause de l’inflation galopante déclenchée par Covid et la guerre de Russie, mais à cause de «l’incompétence du gouvernement».

Le secrétaire aux Transports, affirme-t-il, « veut que les cheminots en paient le prix ».

La modernisation recherchée par le gouvernement – ​​mettre fin aux pratiques syndicales archaïques – « est un retour aux conditions victoriennes ».

C’est un radotage partisan exagéré, typique de la gauche militante. Le public en a marre.

Le patron d’Aslef, Mick Whelan, est furieux que No10 ne lui parle pas. Mais c’est à juste titre laisser cela aux entreprises ferroviaires, pour éviter la confrontation directe dont les syndicats rêvent.

Les travaillistes, naturellement, insistent sur le fait que le gouvernement doit « se mettre autour de la table ».

Se rendre, en d’autres termes, comme ils le feraient.

Payer les saboteurs

L’ironie du militantisme des syndicats est qu’il rend de plus en plus difficile le financement des augmentations salariales.

Des grèves interminables du secteur public, ainsi que d’autres facteurs, ont été imputées hier à la faiblesse de la croissance britannique au cours des trois premiers mois de l’année.

Étant donné qu’une grande partie du pays est régulièrement paralysée, c’est au moins un soulagement de ne pas être à zéro, comme l’Allemagne, ou dans la récession prédite l’année dernière par la maladroite Banque d’Angleterre.

Un témoignage de la résilience de l’économie, malgré tous les efforts de la gauche dure pour la faire dérailler.