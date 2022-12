Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations voteront sur un accord de 20 milliards de dollars sur la protection de l’enfance

Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations devraient tenir des votes cette semaine qui pourraient affecter le sort de dizaines de milliers de personnes en attente d’un accord de règlement sur la protection de l’enfance de 20 milliards de dollars conclu avec le gouvernement fédéral.

Deux résolutions concurrentes devraient être présentées lors de l’assemblée spéciale annuelle des chefs en décembre à Ottawa – l’une pour soutenir officiellement l’accord, l’autre pour le renégocier.

« Nous ne voulons pas laisser d’enfants derrière nous », a déclaré Judy Wilson, kukpi7 (chef) de la bande indienne de Neskonlith et secrétaire-trésorière de l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique.

REGARDER | Les chefs votent pour la première fois sur un accord de 20 milliards de dollars

L’Assemblée des Premières Nations votera sur un règlement de 20 milliards de dollars pour la protection de l’enfance L’Assemblée des Premières Nations devrait voter pour déterminer si le plan de règlement de 20 milliards de dollars d’Ottawa est équitable ou exclut certaines victimes d’un système de protection de l’enfance dans les réserves jugé discriminatoire par le Tribunal canadien des droits de la personne.

Wilson appuie une résolution présentée par le président du conseil Khelsilem de la nation Squamish en Colombie-Britannique pour obliger l’Assemblée des Premières Nations (APN) à retourner à la table des négociations avec le Canada.

Si elle est adoptée, la résolution forcerait l’APN à abandonner son appel de la décision d’octobre du Tribunal canadien des droits de la personne rejetant l’entente de plusieurs milliards de dollars conclue entre Ottawa et l’APN et demanderait au gouvernement fédéral de faire de même.

“C’est vraiment essentiel pour s’assurer que nous n’avons pas à revenir pour une autre action en justice”, a déclaré Wilson.

“Une occasion en or de bien faire les choses”

L’accord de règlement – qui résoudrait deux recours collectifs – comprend une clause qui nécessite l’approbation du tribunal avant de pouvoir être envoyé à la Cour fédérale pour une approbation finale.

Les recours collectifs ont été lancés après que le tribunal a jugé qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations en sous-finançant les services de protection de l’enfance dans les réserves et a ordonné à Ottawa d’indemniser les enfants et les familles touchés par le système.

Une résolution distincte, proposée par le chef Patsy Corbiere de la Première Nation Aundeck Omni Kaning en Ontario et le chef Bob Gloade de la Première Nation Millbrook en Nouvelle-Écosse, demande aux chefs de respecter l’accord de règlement final.

Les votes offrent aux chefs de l’APN leur première occasion d’avoir leur mot à dire sur l’accord, qui a été finalisé entre l’APN et le gouvernement fédéral l’été dernier.

Kukpi7 (chef) Judy Wilson de la bande indienne de Neskonlith appuie une résolution visant à ramener l’Assemblée des Premières Nations à la table des négociations avec le Canada. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

La défenseure des enfants des Premières Nations, Cindy Blackstock, a déclaré qu’elle se félicitait du débat. Elle a déposé la première plainte en matière de droits de la personne auprès de l’APN en 2007, accusant le Canada de sous-financer le système de protection de l’enfance dans les réserves.

“C’est une occasion en or de bien faire les choses”, a déclaré Blackstock, directeur général de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada.

Blackstock a déclaré que les chefs avaient une chance de préserver les meilleures parties de l’accord tout en élargissant l’indemnisation dans les domaines où elle était insuffisante.

L’accord exclut les paiements pour les enfants retirés de leur foyer et placés dans des placements non financés par le gouvernement fédéral, ainsi que les successions des parents et grands-parents aidants décédés.

Il fournit également moins d’argent que le tribunal a ordonné au Canada de verser aux autres victimes de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations sous-financés.

Mais le règlement final garantit 40 000 $ à chaque enfant retiré de son foyer, de sa communauté et de sa famille – et peut-être plus que ce que le tribunal a ordonné, selon la gravité du préjudice subi.

“Il y a beaucoup de bonnes choses dans cet accord de règlement final”, a déclaré Blackstock.

“Mais vous ne pouvez pas avoir un accord de règlement final qui est censé être la justice pour les victimes qui prive certaines victimes de leurs droits.”

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, est reconnue par le président de la Chambre des communes le 1er décembre 2022. (Justin Tang/Presse canadienne)

La résolution des chefs de la Colombie-Britannique demande également à l’APN de faire participer Blackstock aux pourparlers de négociation.

À l’heure actuelle, elle ne participe qu’à des discussions sur un autre pool de 20 milliards de dollars pour la réforme à long terme du système de protection de l’enfance dans les réserves.

Parties envisageant d’abandonner l’exigence d’approbation du TCDP

Lorsqu’on lui a demandé son avis sur l’entente d’indemnisation, la Chef nationale de l’APN, RoseAnne Archibald, s’en est remise à la titulaire du portefeuille du bien-être de l’enfance de l’APN, la Chef régionale du Manitoba, Cindy Woodhouse.

“Les Premières Nations ont dirigé ce processus et je pense que les droits des Premières Nations doivent être respectés”, a déclaré Woodhouse.

“Il y a une certaine confusion là-bas et je pense que nous devons vraiment tout rassembler et avoir une discussion approfondie sur la question.”

La chef régionale de l’APN, Cindy Woodhouse, à gauche, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, au centre, écoutent le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors d’une conférence de presse à Ottawa en janvier dernier. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Les parties impliquées dans l’accord de règlement final envisagent de dissocier le règlement du tribunal en supprimant la clause qui nécessite son approbation, a appris CBC News.

Si cela se produit, et si les chefs votent pour maintenir le cap, alors Ottawa et l’APN peuvent demander l’approbation de l’accord par la Cour fédérale tout en procédant à une contestation du tribunal sur une voie juridique distincte, selon des sources qui n’étaient pas ‘ t autorisé à s’exprimer publiquement sur le sujet.

Pour le grand chef Jerry Daniels de la Southern Chiefs’ Organization, l’objectif est de s’assurer que les enfants sont pris en charge et que les personnes qui ont droit à une indemnisation l’obtiennent.

“Je ne pense pas que vous puissiez jamais compenser (pour) la perte”, a déclaré Daniels.

“Nous pouvons commencer quelque part et nous devons continuer à travailler à partir de là.”