« J’ai l’impression que les dirigeants ne font que cocher des cases », a déclaré jeudi un soldat de sexe masculin, en tant que sergent de l’armée. Le major Michael Grinston, le meilleur officier enrôlé, a visité la base lors d’une tournée d’écoute. Un autre soldat lui a dit: « Je n’ai aucune idée de vos véritables intentions. »

Pour Grinston, la partie la plus décourageante de son effort quotidien pour rencontrer une gamme de soldats, des nouvelles recrues aux hauts dirigeants, était la méfiance.

«Je pense que nous avons perdu un peu de confiance. Et vous savez, nous essayons de reconstruire cette confiance », a-t-il déclaré dans une interview à l’Associated Press alors qu’il se rendait à Washington, DC.

Plus de deux douzaines de soldats de Fort Hood sont morts en 2020, y compris de multiples meurtres et suicides. La mort de Vanessa Guillen, dont les restes ont été retrouvés en juillet, a déclenché un mouvement sur les réseaux sociaux d’anciens et actuels soldats dénonçant les agressions sexuelles et le harcèlement à la base. Les enquêteurs disent que Guillen a été assassiné par un camarade soldat que sa famille l’a harcelée.

Sa mort et d’autres violences et troubles sur la base ont déclenché une série d’examens, aboutissant à un rapport indépendant publié en décembre qui a mis en évidence les taux élevés d’agression, de harcèlement, de problèmes de leadership et de problèmes avec Fort Hood Investigations. venu. Quatorze personnes ont été licenciées ou suspendues en lien avec les résultats. Et les dirigeants ont commencé à mettre en œuvre des changements pour améliorer le moral des commandants et les relations avec les soldats là-bas.

La visite de Grinston était de suivre les progrès.

«Ce qui m’a le plus dérangé, a-t-il dit, c’est que je pense que nous avons gagné leur confiance. Mais ils ont dit: allons-nous maintenir l’élan? Allons-nous faire ça? Et ils étaient sceptiques. «

L’AP a été autorisée à avoir un journaliste dans la salle pour plusieurs des rencontres de Grinston avec les soldats, étant entendu que les soldats ne seraient pas nommés. L’armée a déclaré que la demande était due à des craintes de représailles.

Grinston, avec d’autres chefs de l’armée, a rencontré des dizaines de soldats. La plupart ont déclaré que la communication avec leurs dirigeants s’était améliorée, que plus de temps et d’attention avaient été consacrés à la formation et que des exercices pour renforcer la confiance entre les équipes permettaient d’améliorer l’humeur.

Mais la méfiance est restée. Au moins la moitié des soldats qui ont assisté à deux sessions observées par l’AP ont convenu que la volonté d’amélioration était en réponse à l’indignation du public face à des décès très médiatisés.

Ils ont dit qu’il n’y avait toujours pas assez de suivi avec le counseling et qu’ils craignaient que les choses ne reviennent à ce qu’elles étaient après le changement d’attention du public.

«Le monde entier regarde Fort Hood, alors ils veulent vous voir venir ici», a déclaré une femme soldat. « De toute évidence, c’est la bonne chose à faire, mais ils veulent le voir. »

Grinston a dit qu’il était encouragé par le fait que les soldats pensaient que les choses allaient maintenant dans la bonne direction et que beaucoup étaient optimistes quant à leur travail et à leurs camarades soldats et commandants.

Il a dit que les soldats qu’il avait rencontrés lui avaient dit: «N’arrêtez pas de connaître vos soldats. Continuez d’appeler les familles. N’abandonnez pas la forme physique des petites unités Faites ces événements de consolidation d’équipe. Nous voulons faire plus. «

Il a dit qu’il avait transmis ces sentiments aux dirigeants et aux officiers qu’il avait rencontrés.

Il a ajouté qu’il souhaitait que les soldats «fassent confiance aux militaires pour maintenir cet élan».

« Nous devons maintenir l’élan et maintenir leur confiance dans le fait que nous continuerons vraiment à le faire », a-t-il ajouté.

Sgt. Le major Shane Munday, qui a pris le commandement du 3e régiment de cavalerie en décembre, a déclaré qu’il reconnaissait le niveau de suspicion qui subsiste et qu’il essayait de rencontrer des soldats pour « leur montrer que je suis là pour les aider. prendre soin de’.

En octobre, des responsables de l’armée ont annoncé une initiative à l’échelle du corps qui vise à regagner la confiance et à résoudre les problèmes culturels. Julie Guerra, l’une des tri-présidents du People First Task Force, qui souhaite faire des recommandations d’amélioration, était également présente lors des séances d’écoute. Elle s’est dite « dégoûtée » et « très découragée » par les conclusions du rapport de décembre.

« J’étais découragé que nous soyons arrivés à un point dans notre armée où il y avait une culture persistante et omniprésente selon laquelle les soldats ne se sentaient pas en sécurité dans leurs formations », a déclaré Guerra.

Guerra a déclaré que le groupe de travail « jetterait un regard critique » sur le programme de prévention du harcèlement / agression sexuelle et de la prévention de l’armée et qu’une politique de disparition de soldats a déjà été approuvée par le secrétaire militaire.

Une enquête du Congrès, qui a été menée quelques jours après le Sgt. Frère Fernandes a été retrouvé mort après avoir été porté disparu en août et il est toujours soigné. L’enquête sur la mort de Guillen est en cours.

Lolita C. Baldor a rapporté de Washington, DC Acacia Coronado est un membre du corps de Associated Press / Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les rédactions locales pour faire des reportages sur des questions classifiées.