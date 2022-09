Les chefs de l’armée désespérés de Poutine recrutent des SANS-ABRI et augmentent l’âge maximum des recrues alors que la guerre désastreuse entre dans le 7e mois

Les recruteurs de l’armée russe tentent de persuader les hommes sans abri de s’enrôler comme nouvelles recrues pour combattre en Ukraine alors que la guerre entre dans son septième mois, a révélé un organisme de bienfaisance.

Poutine a du mal à reconstituer ses troupes en Ukraine alors que la Russie continue de subir des pertes, mais a jusqu’à présent refusé de déclarer une mobilisation à grande échelle de peur qu’une politique impopulaire ne se retourne contre lui.

Des fonctionnaires sont venus à Nochlezhka pour proposer aux sans-abri de signer un contrat de service militaire. Crédit : Telegram/RotondaMedia

La Russie continue de subir des pertes en Ukraine, étirant encore son armée Crédit : AP

Avec son armée régulière réduite à néant, il y a de plus en plus de preuves que le Kremlin a lancé son dernier programme de recrutement – cette fois ciblant les plus vulnérables.

Nochlezhka, la plus ancienne organisation caritative du pays qui fournit une assistance aux sans-abri, a déclaré que des responsables militaires avaient ciblé ses refuges pour sans-abri dans le district de Frunzensky à Saint-Pétersbourg.

“[A recruiter] a proposé de distribuer des tracts expliquant que les hommes devaient être appelés à servir sous contrat », a déclaré une source anonyme à Nochlezhka au service d’information Rotunda.

« L’officier de service [at the shelter] n’a pas autorisé la distribution des tracts.

La porte-parole de l’association, Tatyana Bazhenova, a déclaré que Nochlezhka ne peut pas aider à faciliter le recrutement militaire des personnes utilisant ses abris.

“Nous avons toujours été en dehors de la religion et de la politique, nous ne pouvons donc pas aider dans cette affaire”, a-t-elle déclaré à la chaîne d’information Bumaga.

Sur sa chaîne Telegram, le service d’information de Saint-Pétersbourg a déclaré que des responsables de l’administration de la ville avaient confirmé qu’un recruteur solitaire avait utilisé “sa propre initiative” pour tenter de recruter les sans-abri de la ville.

Plus tard, des représentants ont de nouveau contacté Nochlezhka par e-mail pour discuter du partage d’informations sur la distribution de tracts de l’armée sur le “service contractuel” à ceux qui se trouvaient dans le refuge de l’organisme de bienfaisance.

Cela survient au milieu d’informations selon lesquelles le Kremlin a tenté de recruter secrètement des troupes dans les prisons du pays pour combler le manque de main-d’œuvre.

Des centaines de détenus ont été approchés dans des dizaines de prisons à travers la Russie, ont déclaré des militants à CNN au début du mois.

Les avocats ont déclaré que des prisonniers, y compris des toxicomanes et des meurtriers, avaient été ciblés.

Rotunda, quant à elle, a rapporté que les autorités de Saint-Pétersbourg ont participé à une initiative visant à recruter des volontaires âgés de 19 à 59 ans pour combattre en Ukraine depuis la fin juillet.

Un tract, partagé par la chaîne d’information, appelle les recrues à rejoindre : “Contacter le service militaire, mon choix !”.

Le salaire mensuel moyen annoncé est de 200,00 roubles – 2 880 £. Les volontaires ayant une expérience militaire antérieure se sont vu offrir l’équivalent de 5 000 £ en primes de signature.

Le ministère russe de la Défense a précédemment nié que des “activités de mobilisation” aient lieu.

La semaine dernière, Poutine a signé un décret qui augmenterait automatiquement la taille de son armée de 1,9 million à 2,04 millions.

L’homme fort a annoncé en mai qu’il supprimait les limites d’âge pour les nouvelles troupes – permettant aux personnes de plus de 40 ans de s’enrôler dans l’armée.

Le ministère américain de la Justice a estimé que la Russie a subi entre 70 000 et 80 000 victimes depuis l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le Kremlin.

Le service russe de la BBC, quant à lui, a rapporté que Moscou avait perdu plus de 900 soldats des forces spéciales “d’élite” dans les combats.