Les chefs de l’APN votent pour un examen médico-légal de ses finances

VANCOUVER –

Les délégués à l’Assemblée des Premières Nations ont accepté un examen médico-légal de ses finances datant d’au moins une décennie dans une résolution qui indique qu’il existe un grave problème au sein de l’Assemblée qui cause « une atteinte à la réputation ».

Cela survient après que la chef nationale RoseAnne Archibald a affirmé qu’elle avait été suspendue le mois dernier pour avoir tenté d’enquêter sur la corruption au sein de l’organisation.

Le comité exécutif a déclaré qu’Archibald avait été suspendu pendant qu’une enquête sur quatre plaintes portées contre elle par son personnel était en cours.

Les chefs ont voté pour sa réintégration mardi et un vote de non-confiance dans la direction d’Archibald a été retiré de l’assemblée sans vote mercredi.

Avant l’approbation de l’audit jeudi, certains chefs ont exprimé des inquiétudes quant au coût de l’examen financier, tandis que d’autres l’ont qualifié de processus nécessaire pour “établir la vérité”.

Le chef Lance Haymond de la Première nation Kebaowek au Québec était le comotionnaire de la résolution. Il a déclaré que le moment était venu pour un nouveau modèle de gouvernance permettant à l’assemblée de se connecter avec son peuple.

« C’est formidable que vous sachiez que nous utilisons ce modèle depuis 40 ans, mais il est cassé. Faisons le travail. Obtenons les réponses que les chefs demandent, et travaillons à une APN plus renouvelée et meilleure qui réponde vraiment aux les réalités que nous devons vivre aujourd’hui.”

La résolution demande également au chef national et au comité exécutif de l’APN de se réunir pour guérir leurs relations, de participer à l’enquête sur les ressources humaines pour résoudre les plaintes du personnel et de cesser de parler aux médias jusqu’à ce que l’enquête soit terminée.

Le chef de la bande indienne d’Okanagan, Byron Louis, a déclaré aux délégués que la vérification et les autres mesures approuvées dans la résolution permettront un processus qui fournira des preuves.

“Lorsque vous portez des accusations de corruption, de préjugés sexistes, vous savez, de népotisme et tout cela, vous nous accusez parce que nous sommes l’assemblée et c’est quelque chose qui doit être très clair.”

Après le vote, le chef de la Première Nation de Serpent River, Brent Bisaillon, s’est approché du microphone et a exprimé sa déception.

“avec les actions de l’assemblée” et a annoncé qu’il quitterait la réunion plus tôt.

“Ce n’est pas du leadership. Ce n’est pas ce que notre peuple attend de nous en tant que dirigeants”, a-t-il déclaré.

“Nos jeunes ont appelé cette assemblée à l’inaction, et les derniers jours ont été embourbés dans le drame et l’ego.”

Bisaillon a déclaré que son pays suspendrait sa participation au reste de l’Assemblée en « ces temps d’incertitude, de distractions et de manque de leadership au sein de l’APN ».

Rosalie LaBillois, coprésidente du conseil des jeunes de l’APN, a déclaré mercredi que la politique et les désaccords autour du leadership lors du rassemblement ont gêné les sujets autochtones les plus importants.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 7 juillet 2022.