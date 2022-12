Les chefs de l’APN adoptent un front unifié et exigent qu’Ottawa paie un «minimum» de 20 milliards de dollars aux survivants de l’aide sociale à l’enfance

Les chefs de l’Assemblée des Premières Nations ont convenu de mettre leurs différends de côté et d’exiger que le Canada indemnise immédiatement les personnes lésées par le système de protection de l’enfance sous-financé dans les réserves, lors d’une manifestation d’unité de 11 heures mercredi soir à Ottawa.

Les délégués réunis pour l’assemblée annuelle d’hiver de l’APN ont entendu des appels passionnés alors qu’ils réfléchissaient à l’opportunité de soutenir un accord de règlement de recours collectif de 20 milliards de dollars ou le Tribunal canadien des droits de la personne, qui a refusé d’approuver l’accord.

Mais à la suite d’une intervention du sénateur à la retraite et ancien président de la Commission de vérité et réconciliation Murray Sinclair, les chefs ont convenu de combiner des résolutions concurrentes et de présenter au gouvernement canadien un front uni.

La nouvelle résolution, qui a été adoptée après des câlins et des larmes, a exhorté le Canada à placer “le minimum de 20 milliards de dollars” destinés à l’indemnisation dans un compte portant intérêt – puis à indemniser immédiatement toutes les victimes couvertes à la fois par les décisions du tribunal et le recours collectif.

« Je tiens à dire à quel point je suis honorée que nous ayons pu réunir les enfants et les familles – ceux qui ont été blessés par le Canada », a déclaré Cindy Blackstock, directrice générale de la First Nations Child and Family Caring Society, alors qu’elle recevait une distinction ovation pour son dévouement à la cause.

Plus tôt dans la journée, Carolyn Buffalo, l’une des principales plaignantes faisant avancer le recours collectif, a également été applaudie alors qu’elle exhortait les chefs à “mettre la politique de côté” et à faire ce qui est le mieux pour les enfants.

“Il ne s’agit d’aucun d’entre nous. Il ne s’agit d’aucune personne. Il ne s’agit d’aucune organisation. Il s’agit des enfants et de leurs familles”, a-t-elle déclaré.

“Alors finissons-en. Pas de combat.”

Le fils de Buffalo, Noah Buffalo-Jackson, un autre demandeur principal, souffre de paralysie cérébrale et a besoin d’un fauteuil roulant, de soins 24 heures sur 24 et d’un équipement spécial à son domicile.

Carolyn Buffalo se bat pour obtenir une indemnisation pour son fils de 20 ans, Noah Buffalo-Jackson, qui souffre de paralysie cérébrale grave et s’est vu refuser des services essentiels par Ottawa. (Brian Morris/CBC)

Buffalo-Jackson représente des jeunes privés de services essentiels qui auraient dû être disponibles en vertu de ce qu’on appelle le principe de Jordan. Sa mère représente des familles comme la leur qui ont souffert tout en luttant pour accéder aux soins dont elles ont besoin.

Buffalo a parlé lors d’une séance plénière du règlement de 20 milliards de dollars et d’un accord distinct proposé de 20 milliards de dollars sur la réforme à long terme du système de protection de l’enfance, qui forment ensemble l’engagement proposé par le gouvernement canadien de 40 milliards de dollars pour résoudre un problème de longue date des droits de l’homme plainte.

Assurez-vous qu’aucun enfant n’est laissé pour compte, dit Blackstock

Blackstock a déposé la plainte avec l’AFN en 2007, mais ils ont adopté des points de vue opposés sur la question de l’indemnisation jusqu’à l’adoption de la résolution de mercredi.

« Nous pouvons nous assurer que dans notre canot de justice des Premières Nations, aucun enfant ne verra son argent disparaître et aucun enfant ne sera laissé pour compte dans la justice. Nous en sommes capables », a déclaré Blackstock aux chefs avant le vote.

“Nous sommes allés si loin ensemble, et nous ne sommes pas loin de franchir cette ligne d’arrivée ensemble. Nous allons montrer à nos enfants que nous les aimons assez pour nous battre pour eux, et nous les aimons assez pour nous assurer que ce combat est fait d’une manière qui les honore, et c’est une stratégie oui/et.”

Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l’enfance et à la famille des Premières Nations du Canada, est reconnue par le président de la Chambre des communes, ainsi que ses collègues récipiendaires du prix Impact 2022 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada, après la période des questions sur la Colline du Parlement à Ottawa le 1er décembre. (Justin Tang/La Presse Canadienne)

Le tribunal a confirmé la plainte en matière de droits de la personne en 2016. Il a ordonné au Canada de verser le maximum légal de 40 000 $ aux enfants et à leurs familles lésés par la discrimination entre 2006 et aujourd’hui. Le directeur parlementaire du budget fédéral a estimé qu’il en coûterait 15 milliards de dollars pour obéir à l’ordre et payer l’indemnisation.

L’organisation de Blackstock a fait valoir que les enfants ayant droit à une indemnisation en vertu de l’ordre permanent du tribunal seraient exclus du recours collectif, une position avec laquelle le tribunal était d’accord.

Le recours collectif promet 20 milliards de dollars aux membres du groupe qui ont été lésés entre 1991, date à laquelle la politique discriminatoire est entrée en vigueur, et maintenant.

Ainsi, bien que le recours collectif laisse de côté certaines personnes que l’ordonnance du tribunal compenserait, le recours collectif attire également d’autres personnes, a déclaré l’avocat général de l’APN, Stuart Wuttke.

“L’argument selon lequel nous devrions accepter le tribunal parce qu’il est parfait ? Ce n’est pas parfait. C’est loin d’être le cas”, a-t-il déclaré aux chefs.

“Les gens disent que l’accord de règlement de l’APN laisse des gens derrière ; les ordonnances du tribunal laissent un tas de gens derrière. Travaillons ensemble, comblons les lacunes.”