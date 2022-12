Les chefs de la Super League féminine vont rouvrir les discussions sur le financement externe | Nouvelles du football

Les hauts dirigeants du football doivent lancer une nouvelle recherche de financement externe pour la Super League féminine (WSL) dans un contexte d’intérêt national et international croissant pour le sport.

Sky Sports News a appris que le conseil d’administration de la WSL est sur le point de réengager les banquiers de Rothschild pour solliciter l’intérêt des investisseurs pour les droits commerciaux de la ligue.

Des sources ont déclaré que la WSL pourrait potentiellement rechercher jusqu’à 100 millions de livres sterling de financement extérieur pour financer le développement de la compétition et du jeu féminin au sens large.

La reconduction de Rothschild – plus de 18 mois après que la WSL et la Football Association lui aient demandé d’explorer les options de financement pour la ligue – intervient alors que la fréquentation des matchs de la WSL atteint des sommets sans précédent.

La victoire de l’Angleterre aux Championnats d’Europe cet été a suscité une vague d’intérêt pour le jeu.

Bridgepoint, une société de capital-investissement qui a récemment approché le England and Wales Cricket Board avec une proposition d’achat d’une participation dans The Hundred, a approché la FA pour investir dans le WSL en 2020.

Cette approche a été repoussée, depuis lors, de fréquentes discussions ont eu lieu sur la prise en charge par la Premier League de la WSL.

Les initiés du football disent que la Premier League reste intéressée par une forme d’accord, bien qu’elle ne semble pas avoir encore déposé de proposition crédible.

En juillet, la baronne Sue Campbell, directrice du football féminin de la FA, a été citée par The Guardian comme ayant déclaré qu’elle “travaillait avec le [WSL] clubs pour créer une société qui sera une filiale de la FA et la FA sera toujours là en tant qu’actionnaire”.

Le classement de la WSL est actuellement mené par Chelsea, devant Arsenal et Manchester United. Les 12 clubs membres de la WSL incluent également Liverpool, Manchester City et Reading.

La FA a été déterminée à établir une plus grande indépendance financière pour la ligue féminine d’élite et a obtenu l’année dernière ce qui a été décrit comme un accord de diffusion de plusieurs millions de livres “changeant la donne” avec Sky Sports – qui partage un propriétaire avec Sky News – et la BBC.

Richard Masters, le directeur général de la Premier League, a déclaré publiquement qu’il souhaitait prendre le contrôle de la WSL.

Un accord pour commercialiser et promouvoir plus efficacement le WSL donnerait à la FA un coup de pouce bienvenu dans ses coffres compte tenu de l’impact de la pandémie.

Barclays est devenu le sponsor en titre de la WSL et s’est engagé à injecter des sommes substantielles pour aider à développer le sport au niveau local.

La FA a également fait appel à Dawn Airey, une dirigeante des médias poids lourds, en tant que présidente de la WSL et du deuxième niveau, le championnat féminin.

L’intérêt des sociétés de rachat à prendre une participation dans la WSL a souligné l’intérêt continu des investisseurs privés pour les séries sportives d’élite.

La FA, la Premier League et Rothschild ont tous refusé de commenter.