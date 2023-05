Les chefs de la santé conviennent d’accords d’une valeur de 1 million de livres sterling pour aider les fonctionnaires à continuer de travailler à domicile

Les chefs de la SANTÉ ont conclu des accords d’une valeur allant jusqu’à 1 million de livres sterling pour aider les fonctionnaires à continuer de travailler à domicile malgré les efforts pour ramener les travailleurs au bureau.

Un accord conclu par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) pourrait durer encore quatre ans, malgré la pression des députés pour mettre fin à cette pratique.

Le député Craig Mackinlay dit qu’il est « préoccupant » que davantage de travail à domicile soit encouragé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales Crédit : Getty

Les patrons achètent pour 316 000 £ de bureaux, de chaises et de matériel informatique pendant deux ans, mais les détails du contrat montrent qu’il existe des dispositions pour doubler ce montant à 632 000 £ pendant 24 mois supplémentaires.

Le personnel du DHSC n’a déménagé dans des bureaux récemment rénovés, avec un restaurant, des salles de conférence, des salles de réunion, des salles informatiques et une nouvelle moquette dans le centre de Londres qu’en 2017.

Par ailleurs, le NHS Commissioning Board a révélé qu’il avait accepté d’acheter du mobilier pour le personnel pour travailler à domicile pour un montant compris entre 200 000 et 400 000 £.

Les coordonnées indiquaient qu’il s’agissait de «fourniture, livraison et installation» de meubles pour «soutenir le travail à domicile» et «le fournisseur livrera directement aux domiciles des utilisateurs finaux» dans les cinq jours suivant la commande.

Les nouveaux accords sont apparus après qu’il a été révélé la semaine dernière que le Département de mise à niveau avait convenu d’un accord de 200 000 £ pour que 32 bureaux et chaises soient livrés par mois au domicile des nouveaux employés qui rejoignent le département.

Les députés ont déclaré que le travail à domicile avait entraîné une baisse de la productivité et que la tendance devait être inversée et non encouragée.

Le député Craig Mackinlay a déclaré : « Les nouveaux équipements à installer au domicile des fonctionnaires sont à la fois inquiétants et décevants.

« Le flux devrait être dans l’autre sens comme nous le voyons dans le secteur privé.

« Il est devenu évident que le télétravail a entraîné une baisse de la productivité : les temps d’attente pour répondre aux appels et agir lorsqu’il s’agit de traiter avec n’importe quel service gouvernemental se sont aggravés, et non améliorés, lors du passage à un travail apparemment permanent hors du bureau. »

Près d’un tiers des bureaux du siège du DHSC Whitehall restent inutilisés après que le gouvernement a ordonné aux travailleurs de rester chez eux pendant le verrouillage il y a plus de trois ans, selon les chiffres les plus récents.

Le département emploie plus de 3 000 travailleurs, dont environ un tiers sont attachés au siège de Whitehall.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «Au cours des deux dernières années, la fonction publique a dû travailler de manière plus agile, tout en continuant à fournir des services publics essentiels.

« Avant la pandémie, la plupart des départements travaillaient sur la base d’un ratio bureaux/personnel et cela reste le cas – les modalités de travail hybrides ne sont donc pas nouvelles.

« Nous adoptons le travail flexible et nous nous attendons à travailler huit jours au bureau par mois et les jours sont convenus entre les équipes. »

Un porte-parole du NHS a déclaré: «La grande majorité du personnel du NHS est évidemment basée dans des environnements cliniques ou au bureau.

« Ils doivent également souvent travailler à court préavis en dehors des heures de travail ou pendant le week-end pour répondre à des incidents tels que des cyberattaques, des incidents terroristes et des grèves depuis leur domicile. »

L’année dernière, alors ministre de l’efficacité gouvernementale, Jacob Rees-Mogg a exhorté les travailleurs à retourner à leur bureau en disant que le travail à domicile devait cesser.

Les syndicats ont été accusés d’entraver les efforts visant à amener le personnel à mettre fin à la FMH en faisant pression pour de nouvelles concessions.

L’année dernière, Prospect Union a déclaré que les fonctionnaires pourraient être autorisés à adapter leur travail en fonction des «événements de la vie» tels que la course à l’école.

Plus tôt ce mois-ci, il est apparu qu’un nombre record de 2,5 millions de personnes sont en arrêt de travail pour cause de maladie de longue durée, beaucoup se plaignant que le travail à domicile leur avait donné mal au dos.