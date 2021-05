Les chefs de la santé britanniques enquêtent sur une nouvelle variante de Covid-19 trouvée pour la première fois dans la région du Yorkshire après 49 cas détectés en Angleterre

La plupart des infections de la variante VUI-21MAY-01, qui appartient à la lignée AV.1, sont situées dans l’est du Yorkshire et dans la région de Humber, a déclaré Public Health England.

Un groupe de cas du variant, qui présente plusieurs mutations dans sa protéine de pointe, a été identifié au cours des dernières semaines.

Vendredi, le gouvernement britannique a officiellement déclaré la variante «Sous enquête», ce qui signifie qu’il recherche des cas ailleurs et surveille la propagation de l’infection.

C’est une classification moins sérieuse qu’un «Variante préoccupante» – un statut que le gouvernement a utilisé pour les souches détectées pour la première fois en Inde et au Royaume-Uni, entre autres.

Le Dr Kevin Smith de Public Health England a déclaré que les responsables étaient « Garder un œil » sur la nouvelle variante, et a exhorté le public à ne pas «Sois alarmé» et de continuer à respecter les mesures de santé telles que le port d’un masque.

Jusqu’à présent, le variant ne semble pas être plus transmissible, provoquer une infection plus grave ou être plus résistant aux vaccins que les souches antérieures du virus.

Il a été découvert pour la première fois par des scientifiques de l’Université Sheffield du Yorkshire et des hôpitaux d’enseignement de Sheffield. Les chercheurs séquencent maintenant davantage de tests positifs dans les hôpitaux locaux pour informer sur la situation sanitaire, selon ITV.

