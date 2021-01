Les chefs de la Premier League mis en garde par les payeurs de télévision furieux sur les reports de Covid

Les radiodiffuseurs ont été laissés en colère par les reports de Covid en Premier League.

Les sociétés de télévision paient des centaines de millions pour leurs droits en direct et voir des matchs annulés à la dernière minute alors que les joueurs enfreignent des protocoles stricts a causé une putain de puanteur.

Sky, BT Sport et Amazon font partie des entreprises participant à l’accord télévisé actuel de 5 milliards de livres sterling et les dirigeants auraient quitté la Premier League sans aucun doute quant à leur opinion.

De toute évidence, si les joueurs contractent le virus involontairement tout en respectant toutes les règles, il ne peut y avoir de plainte, mais le nombre de cas très médiatisés affichant les protocoles stricts a considérablement diminué.

Il y a eu trois reports dans la semaine après Noël avec le voyage de Manchester City à Everton et aussi les matchs de Fulham à Tottenham et Burnley.

Mais il ne s’agit pas seulement de ces jeux, mais de joueurs qui enfreignent les règles comme le trio de Tottenham Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon et Erik Lamela ayant une réunion de Noël avec Manuel Lanzini de West Ham et leurs familles respectives.

Benjamin Mendy de Manchester City s’est excusé après avoir organisé une fête.

Le football a été inondé de discussions sur d’autres rassemblements et les radiodiffuseurs seront furieux si de nouvelles révélations émergent non seulement à cause des dommages commerciaux, mais aussi du mauvais aspect qu’il donne au football en ces temps difficiles.