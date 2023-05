Les chefs de la marine américaine, britannique et française transitent par le détroit d’Ormuz au Moyen-Orient après la saisie d’un pétrolier iranien

À BORD DE L’USS PAUL HAMILTON DANS LE DÉTROIT D’ORMUZ (AP) – Les commandants des marines américaine, britannique et française basés au Moyen-Orient ont transité vendredi par le détroit d’Ormuz à bord d’un navire de guerre américain, signe de leur approche unifiée pour garder la voie navigable cruciale ouverte après la saisie par l’Iran de deux pétroliers.

Les tensions dans le golfe Persique sont instables depuis l’effondrement de l’accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales, à la suite du retrait unilatéral des États-Unis il y a cinq ans. Le voyage conjoint incroyablement rare des trois chefs de la marine à bord de l’USS Paul Hamilton, un destroyer de classe Arleigh Burke, a vu trois bateaux rapides des Gardiens de la révolution iraniens s’approcher du navire à un moment donné.

Les gardes se tenaient à côté de mitrailleuses découvertes sur leurs ponts, tandis que les marins à bord du Paul Hamilton se tenaient également à côté de mitrailleuses chargées tandis que d’autres prenaient des photos et des vidéos des navires. Un journaliste de l’Associated Press a également accompagné les commandants navals alliés.

Alors que la Garde a gardé ses distances avec le Paul Hamilton et la frégate britannique de passage HMS Lancaster, leur présence a montré à quel point le passage des navires peut être tendu dans le détroit d’Ormuz, l’embouchure étroite du golfe Persique à travers laquelle un cinquième du pétrole mondial passe de ravitaillement.

« L’Iran a saisi ou attaqué 15 navires au cours des deux dernières années. Huit saisies et sept attaques », a déclaré à l’AP le vice-amiral Brad Cooper, qui supervise la 5e flotte de la marine américaine basée au Moyen-Orient. « Ainsi, l’industrie du transport maritime est consciente de ce à quoi ressemble la posture de sécurité dans la région. Nous avons la capacité d’avoir un impact positif sur cette influence et c’est ce que nous faisons maintenant.

Cooper a déclaré vendredi que les navires de la Garde iranienne se sont approchés à moins de 1 000 mètres (915 mètres) du Paul Hamilton, basé à San Diego.

Les États-Unis considèrent la sécurisation des voies navigables du Moyen-Orient, en particulier le détroit d’Ormuz, comme essentielle depuis le discours du président de l’époque, Jimmy Carter, en 1980, promettant d’utiliser la force militaire pour protéger les intérêts américains dans le golfe Persique au sens large. Alors qu’elle se concentrait alors sur l’invasion de l’Afghanistan par l’Union soviétique, le vœu de la Doctrine Carter d’autoriser « la libre circulation du pétrole du Moyen-Orient » oppose désormais les États-Unis à l’Iran, qui a saisi une série de pétroliers depuis l’effondrement de son accord nucléaire avec le monde. pouvoirs.

La semaine dernière, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré aux journalistes que l’Amérique prévoyait de faire « une série de mesures pour renforcer notre posture défensive » dans le golfe Persique, tout en critiquant les récentes saisies de pétroliers par l’Iran. Cooper a déclaré que le voyage conjoint sur le Paul Hamilton représentait une partie de cette poussée, dans le but d’avoir plus de navires de la coalition traversant régulièrement le détroit.

« Le volume du commerce qui traverse le détroit d’Ormuz est essentiel à l’économie mondiale », a-t-il déclaré.

De son côté, l’Iran s’est longtemps hérissé de la présence américaine dans la région. Après les remarques de Kirby, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, a publié une longue déclaration accusant les États-Unis de « créer et d’intensifier l’instabilité et l’insécurité dans la région du golfe Persique pendant des décennies avec leurs politiques interventionnistes et destructrices ».

Cependant, Kanaani a également spécifiquement mentionné que les États-Unis « saisissent et confisquent certaines cargaisons de pétrole iranien dans les eaux internationales ». La saisie américaine présumée du Suez Rajan, un pétrolier lié à une société de capital-investissement américaine soupçonnée d’avoir transporté du pétrole brut iranien sanctionné au large de Singapour, a probablement incité Téhéran à prendre récemment le pétrolier Advantage Sweet, battant pavillon des Îles Marshall. Ce navire transportait du pétrole brut koweïtien pour la société énergétique Chevron Corp. de San Ramon, en Californie.

Il n’y a pas eu de réaction immédiate dans les médias d’État iraniens ni de la Garde au sujet du voyage de Paul Hamilton du golfe Persique à travers le détroit jusqu’au golfe d’Oman. Cependant, il était peu probable que les Iraniens sachent immédiatement que les commandants américains, britanniques et français étaient à bord du navire, bien qu’au moins un membre de la Garde à bord des bateaux rapides étudiait le Paul Hamilton avec une paire de jumelles.

La mission iranienne auprès des Nations Unies n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur le voyage.

Lors du voyage à travers le détroit d’Ormuz, au moins un drone iranien a observé le Paul Hamilton. Pendant ce temps, un Boeing P-8 Poseidon de la marine américaine était également au-dessus. Les forces américaines font également régulièrement voler des drones dans la région, tandis qu’un groupe de travail de la marine a également mis des drones en mer.

Sécuriser le détroit d’Ormuz a été un défi depuis la doctrine Carter – et mortel. La soi-disant «guerre des pétroliers» des années 1980 impliquait des navires de la marine américaine escortant des pétroliers koweïtiens renommés à travers le golfe et le détroit après que des mines iraniennes aient endommagé des navires dans la région. La marine américaine a même mené une bataille navale d’une journée contre l’Iran à l’époque, et a accidentellement abattu un avion de ligne commercial iranien, tuant 290 personnes.

La décision de l’ancien président Donald Trump de se retirer unilatéralement de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales a suscité de nouveaux défis de l’Iran dans la région. Téhéran a saisi des pétroliers, tandis que la marine a également reproché à l’Iran d’avoir à nouveau utilisé des mines contre la navigation. L’administration Trump a proposé son programme Sentinel, qui l’impliquait également ainsi que des pays partenaires escortant des navires dans la région. Mais les tensions avec l’Europe après l’effondrement de l’accord sur le nucléaire n’ont pas suscité une large adhésion au programme.

Cet effort renouvelé sous le président Joe Biden ne semble pas impliquer d’escorter des navires individuels, mais d’essayer de mettre davantage de forces alliées dans la région. Déjà, les États-Unis ont amené des A-10 Thunderbolt II et un sous-marin dans la région pour tenter de dissuader l’Iran.

L’Amérique pourrait également amener plus de navires dans le golfe Persique. La fin des guerres en Afghanistan et en Irak, ainsi que la guerre en Ukraine et les inquiétudes américaines concernant l’expansion de la Chine dans la mer de Chine méridionale, ont interrompu les déploiements de routine des transporteurs ces dernières années.

Pour l’instant, Cooper a souligné la présence de ses collègues britanniques et français – le commodore Philip Dennis, le commandant du Commandement de la composante maritime du Royaume-Uni, et le vice-amiral Emmanuel Slaars, le commandant conjoint des forces françaises déployées dans l’océan Indien – comme un signe de la détermination de l’Amérique et de ses partenaires.

Cela fait « partie de notre augmentation de la présence dans la région, qui a été décrite par la Maison Blanche la semaine dernière, et qui est maintenant en cours d’exécution », a déclaré Cooper.

Jon Gambrell, Associated Press