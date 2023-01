Les chefs de la diplomatie boycottent la réunion de la Ligue arabe organisée en Libye

Cinq des 22 États membres de la Ligue arabe ont envoyé leurs ministres des Affaires étrangères à la réunion consultative périodique. Parmi eux figuraient les chefs de la diplomatie de l’Algérie et de la Tunisie voisines, ont rapporté les médias locaux. D’autres ont envoyé leurs émissaires à la réunion de Tripoli.

Parmi ceux qui ont boycotté le rassemblement figurait l’Égypte, qui a remis en question la légitimité du gouvernement du Premier ministre Abdel Hamid Dbeibah après que le parlement libyen basé à l’est ait nommé un Premier ministre rival l’année dernière. Les ministres des Affaires étrangères des monarchies du Golfe, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, n’étaient pas non plus présents, de même que le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit.