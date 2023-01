Les chefs de la défense se rencontrent au milieu de la dissidence sur les chars pour l’Ukraine

BASE AÉRIENNE DE RAMSTEIN, Allemagne (AP) – Les dirigeants de la défense réunis à la base aérienne de Ramstein en Allemagne ont entendu vendredi un appel passionné pour plus d’aide du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy alors qu’ils luttaient pour résoudre la dissidence en cours sur qui fournirait des chars de combat et d’autres aides militaires à son pays assiégé.

“C’est un moment crucial. La Russie se regroupe, recrute et essaie de se rééquiper », a averti le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à l’ouverture de la réunion.

Zelenskyy, s’exprimant en direct via un lien vidéo, a déclaré au rassemblement que “la terreur ne permet pas la discussion”. Il a déclaré que “la guerre déclenchée par la Russie ne permet pas de retards”.

Qualifiant cela de moment décisif pour l’Ukraine et de “décennie décisive pour le monde”, Austin a déclaré que la présence du groupe en Allemagne témoignait de son unité et de son engagement à continuer de soutenir l’Ukraine.

« Nous devons maintenir notre élan et notre détermination. Nous devons creuser encore plus profondément », a déclaré Austin au rassemblement de pas moins de 50 dirigeants de la défense qui assistaient en personne et par vidéo.

Austin et le général de l’armée américaine Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, devaient discuter du dernier programme massif d’aide que les États-Unis envoient, qui totalise 2,5 milliards de dollars et comprend pour la première fois des véhicules blindés Stryker.

Mais une hésitation plus large sur l’envoi de chars en Ukraine a ébranlé la coalition. L’Allemagne fait face à une pression croissante pour fournir des chars Leopard 2 à Kyiv, ou au moins ouvrir la voie à d’autres pays, comme la Pologne, pour livrer les Leopard de fabrication allemande à partir de leurs propres stocks.

Les États-Unis ont également refusé, du moins jusqu’à présent, de fournir des chars M1 Abrams, citant les défis de maintenance et de logistique importants et complexes avec le véhicule de haute technologie. Les États-Unis pensent qu’il serait plus productif d’envoyer des Léopards puisque de nombreux alliés en ont et que les troupes ukrainiennes n’auraient qu’à s’entraîner sur celui-là, au lieu d’avoir besoin de beaucoup plus d’entraînement sur les Abrams plus difficiles.

Le Royaume-Uni a annoncé la semaine dernière qu’il enverrait des chars Challenger 2, le décrivant comme une progression naturelle de l’aide militaire à l’Ukraine.

Lors d’un briefing au Pentagone jeudi, la porte-parole Sabrina Singh a déclaré que le Leopard et le Challenger ne sont pas comparables aux chars Abrams car les Abrams sont beaucoup plus difficiles à entretenir et ne conviendraient pas.

« C’est plus une question de maintien en puissance. Je veux dire, c’est un réservoir qui nécessite du carburéacteur, alors que le Leopard et le Challenger, c’est un moteur différent. Le Leopard et le Challenger sont “un peu plus faciles à entretenir”, a déclaré Singh. « Ils peuvent manœuvrer sur de grandes portions de territoire avant de devoir faire le plein. L’entretien et le coût élevé qu’il faudrait pour entretenir un Abrams – cela n’a tout simplement pas de sens de fournir cela aux Ukrainiens en ce moment.

L’aide envoyée par les États-Unis comprend huit systèmes de défense aérienne Avenger, 350 Humvees, 53 véhicules MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), plus de 100 000 cartouches d’artillerie et de roquettes et des missiles pour le système de roquettes d’artillerie à haute mobilité. Il a été annoncé jeudi par le Pentagone.

Le nouveau ministre allemand de la Défense, Boris Pistorius, qui a pris ses fonctions juste une heure avant sa rencontre avec Austin jeudi, fait partie des participants à la réunion de Ramstein. Se référant aux chars, il a déclaré à la télévision ARD qu’il était “presque sûr que nous aurons une décision à ce sujet dans les prochains jours, mais je ne peux pas encore vous dire aujourd’hui à quoi cela ressemblera”.

Au cours de brefs commentaires avant le début de la réunion, Austin a déclaré : « nous renouvellerons notre engagement uni à soutenir l’autodéfense de l’Ukraine sur le long terme », mais n’a mentionné aucun nouvel équipement spécifique.

Près de 11 mois après le début de l’invasion russe, Zelenskyy a exprimé sa frustration de ne pas avoir obtenu suffisamment d’armes des alliés occidentaux.

S’exprimant par liaison vidéo en marge de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, mercredi, le dirigeant ukrainien a offert une critique voilée des principaux partisans tels que l’Allemagne et les États-Unis qui ont hésité à envoyer des chars.

Déplorant un “manque d’armes spécifiques”, Zelenskyy a déclaré, par l’intermédiaire d’un interprète, “Il y a des moments où nous ne devrions pas hésiter ou nous ne devrions pas comparer quand quelqu’un dit:” Je donnerai des chars si quelqu’un d’autre partage également ses chars. ‘”

Les responsables allemands ont fait part de leur hésitation à autoriser les alliés à donner des Léopards à moins que les États-Unis n’envoient également à l’Ukraine les Abrams, selon un responsable américain qui n’était pas autorisé à commenter et a parlé sous couvert d’anonymat. Mais rien n’indique que les États-Unis modifient leur décision de ne pas envoyer Abrams. La question devrait être un sujet clé lors de la réunion de vendredi.

Milley a déclaré aux journalistes voyageant avec lui cette semaine que la nouvelle formation américaine complexe des troupes ukrainiennes, combinée à un éventail de nouvelles armes, d’artillerie et de véhicules blindés se dirigeant vers l’Ukraine, sera essentielle pour aider les forces du pays à reprendre le territoire qui a été capturé par la Russie. dans la guerre de près de 11 mois.

L’objectif, a-t-il dit, est de livrer les armes et l’équipement nécessaires à l’Ukraine afin que les forces nouvellement entraînées puissent les utiliser « quelque temps avant l’arrivée des pluies printanières. Ce serait l’idéal.

Le sous-secrétaire à la Défense pour la politique, Colin Kahl, a également déclaré cette semaine qu’une nouvelle phase de la guerre se profile à mesure que la Russie s’enracine plus profondément et que l’Ukraine aura besoin d’infanterie mécanisée pour franchir ces lignes.

L’afflux de nouvelles armes, chars et véhicules blindés survient alors que l’Ukraine fait face à d’intenses combats dans l’est du pays autour de la ville de Bakhmut et de la ville minière de sel voisine de Soledar. Les combats devraient s’intensifier au printemps.

