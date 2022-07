Les chefs de la défense du Pacifique se réunissent sur fond de montée de la Chine

SYDNEY (AP) – Les chefs de la défense de tout l’Indo-Pacifique se sont réunis cette semaine pour renforcer leurs relations dans le contexte de la campagne en cours de la Chine pour étendre son influence et sa présence militaire dans la région.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées américains, a déclaré que les chefs militaires réunis pendant trois jours à Sydney se concentrent sur “l’ensemble de la situation avec la montée de la Chine, un Pacifique libre et ouvert” et la garantie d’un Indo pacifique et stable. -Région Pacifique.

“C’est une grande conférence pour coordonner nos intérêts de sécurité mutuels et discuter des questions de sécurité nationale qui s’appliquent à nous tous”, a déclaré Milley.

Des chefs militaires de 26 pays participent à la conférence, et la plupart d’entre eux sont des chefs de la défense. La Chine a été invitée mais a déclaré qu’elle ne pourrait pas y assister.

Lors d’une conférence de presse mercredi, Milley a déclaré que les chefs de la défense avaient discuté de la manière dont ils pouvaient coopérer davantage et rendre leurs armées plus interopérables, y compris avec les technologies de pointe. Il a ajouté qu’ils avaient également parlé d’exercices militaires.

Lui et le général Angus Campbell, chef de la défense australienne, ne sont pas entrés dans les détails. Mais Milley a développé les commentaires qu’il a faits à la fin de la semaine dernière sur l’agressivité croissante de la Chine dans la région et la nécessité pour les nations de veiller à ce que le Pacifique reste libre et ouvert à tous.

Les interceptions chinoises d’avions alliés et partenaires dans l’espace aérien international de la région du Pacifique ont “multiplié” au cours des cinq dernières années, a déclaré Milley, qualifiant le comportement de Pékin de “beaucoup plus conflictuel” qu’il y a cinq à 15 ans.

L’activité de la Chine, a-t-il dit, “semble impliquer qu’elle veut intimider ou dominer, au lieu d’avoir un Pacifique libre et ouvert”.

Lorsqu’on leur a demandé si les États-Unis augmenteraient leur présence militaire en Australie ou dans d’autres pays partenaires, Milley et Campbell ont déclaré que les discussions étaient en cours et qu’aucune décision n’avait été prise. Il y a environ 2 200 Marines américains à Darwin.

En route vers la conférence, Milley a déclaré aux journalistes en déplacement que l’armée chinoise est devenue beaucoup plus agressive et dangereuse ces dernières années.

Le président américain Joe Biden prévoit de s’entretenir jeudi avec le président chinois Xi Jinping, selon un responsable américain qui a refusé d’être identifié avant l’annonce publique.

Les États-Unis sont également aux prises avec des informations selon lesquelles la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, envisage un voyage à Taïwan – troublant la Chine et déclenchant des vagues d’inquiétude dans l’administration Biden.

Interrogé sur le voyage potentiel de Pelosi, Milley dirait seulement que la discussion de tout voyage spécifique est prématurée. Mais, a-t-il ajouté, « s’il est décidé que la présidente Pelosi ou quelqu’un d’autre va voyager et qu’ils demandent un soutien militaire, nous ferons le nécessaire pour assurer le bon déroulement de leur visite. Et je vais en rester là.

La conférence coïncide également avec l’exercice naval massif Rim of the Pacific qui se déroule près d’Hawaï. RIMPAC est le plus grand exercice maritime au monde et est organisé par les États-Unis

Lolita C. Baldor, L’Associated Press