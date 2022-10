Les chefs de la défense des États-Unis et de la Russie discutent de la guerre en Ukraine lors d’un rare appel téléphonique

Le secrétaire américain à la Défense s’est entretenu vendredi par téléphone avec le ministre russe de la Défense.

Il s’agissait du deuxième appel entre les deux hommes depuis le début de l’attaque russe contre l’Ukraine en février.

En mai, le secrétaire américain à la Défense a exhorté le ministre russe à mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a eu un rare appel téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Choïgou, la guerre en Ukraine figurant dans les pourparlers, selon les ministères de la Défense des deux pays.

Vendredi, le Pentagone a refusé de fournir des détails au-delà de dire qu’Austin, qui a initié la conversation, a souligné le besoin de lignes de communication au milieu de la guerre en Ukraine.

“Des questions d’actualité en matière de sécurité internationale – y compris la situation en Ukraine – ont été discutées”, a déclaré le ministère russe de la Défense.

Peu de détails ont émergé de la conversation de vendredi – seulement le deuxième appel entre les ministres depuis que Moscou a envahi l’Ukraine le 24 février. En mai, Austin a exhorté Moscou à mettre en œuvre un “cessez-le-feu immédiat”.

L’appel intervient alors que des responsables pro-Kremlin dans l’est de l’Ukraine ont déclaré qu’ils transformaient la ville de Kherson, dans le sud du pays, en une “forteresse” à mesure que les forces de Kyiv avancent.

L’Ukraine a déclaré vendredi qu’elle avait repris un total de 88 villes et villages de la région depuis le lancement de son offensive pour reprendre Kherson en septembre.

LIRE | Les mères russes transforment les pères mauvais payeurs au brouillon de Poutine : « Mon ex-mari est mort en tant que personne il y a longtemps »

Ces dernières semaines, les forces de Kyiv – aidées par des armes occidentales – ont avancé le long de la rive ouest du Dniepr vers la principale ville de la région, Kherson.

La poussée de l’Ukraine dans le sud intervient après une vaste contre-offensive dans la région nord-est de Kharkiv qui a gravement compromis les voies d’approvisionnement et les couloirs logistiques de la Russie dans la région orientale du Donbass.

“La Russie redouble d’agressivité”

Pendant ce temps, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que Washington n’avait vu aucune preuve que la Russie souhaitait mettre fin à son agression contre l’Ukraine.

Cependant, Austin a déclaré que les États-Unis resteraient en contact avec la Russie.

“Nous n’avons vu aucune preuve de cela pour le moment. Au contraire, nous voyons la Russie doubler et tripler son agression”, a déclaré Blinken lors d’une conférence de presse conjointe avec la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna.

Attaques “horribles” en Russie

Blinken a souligné les récentes attaques de la Russie contre des centrales électriques et d’autres infrastructures civiles en Ukraine et la mobilisation de troupes que Blinken a qualifiées de “horriblement de chair à canon que Poutine essaie de jeter dans la guerre”.

“La différence fondamentale est que les Ukrainiens se battent pour leur pays, leur terre, leur avenir. La Russie ne l’est pas et plus tôt le président Poutine comprendra cela et arrivera à cette conclusion, plus tôt nous pourrons mettre fin à cette guerre”, a déclaré Blinken.

Pendant ce temps, le ministre ukrainien de l’Énergie a déclaré que les attaques aériennes russes avaient touché au moins la moitié de la capacité de production thermique de l’Ukraine, causant des milliards de dollars de dégâts depuis le 10 octobre, bien que toutes ces unités électriques n’aient pas complètement cessé de fonctionner.

A LIRE AUSSI | La Russie a gardé des prisonniers ukrainiens dans des cages à ciel ouvert et a organisé des exécutions simulées, ont déclaré des témoins au NYT

German Galushchenko a déclaré à l’agence de presse Reuters que l’Ukraine pourrait avoir besoin d’importations d’électricité pour passer l’hiver après les attaques qui avaient frappé 30 à 40% des infrastructures électriques et que les commerçants étaient déjà en pourparlers avec les fournisseurs.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté vendredi l’Occident à avertir la Russie de ne pas faire sauter un barrage dans le sud de l’Ukraine qui provoquerait de graves inondations.

La Russie a accusé l’Ukraine de faire exploser le barrage et de planifier de le détruire dans ce que les responsables de Kyiv ont qualifié de signe que la Russie pourrait le faire sauter et blâmer l’Ukraine.

Aucune des deux parties n’a produit de preuves pour étayer ses allégations.