Les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine tiennent des discussions rares sur Taiwan et la mer de Chine méridionale | Actualités sur la mer de Chine méridionale

La rencontre à Singapour entre Lloyd Austin et Dong Jun marque les premiers pourparlers face-à-face substantiels entre les deux pays en 18 mois.

Les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine ont tenu de rares discussions directes à Singapour, laissant espérer que la poursuite du dialogue militaire pourrait aider à empêcher que les différends sur Taiwan et la mer de Chine méridionale ne deviennent incontrôlables.

Lloyd Austin et Dong Jun se sont rencontrés tôt vendredi en marge du Dialogue Shangri-La pour tenir leur première discussion face-à-face de fond en 18 mois.

Ils ont commencé les discussions dans l’hôtel de luxe accueillant le forum sur la sécurité, selon les responsables. La réunion faisait suite à une vidéoconférence en avril.

Des chefs et responsables de la défense du monde entier participent à ce forum annuel qui est devenu ces dernières années un baromètre des relations entre les États-Unis et la Chine.

L’édition de cette année intervient une semaine après que la Chine a organisé des exercices militaires autour de Taiwan et mis en garde contre une guerre sur l’île soutenue par les États-Unis, suite à l’investiture du président William Lai Ching-te, que Pékin a qualifié de « dangereux séparatiste ».

Le différend sur Taiwan démocratique, que Pékin considère comme faisant partie de son territoire, arrive en tête de liste des désaccords entre les rivaux.

Pékin est furieux du renforcement des liens de défense de Washington dans la région Asie-Pacifique, en particulier avec les Philippines, et du déploiement régulier de navires de guerre et d’avions de combat dans le détroit de Taiwan et en mer de Chine méridionale.

Ces dernières semaines, les Philippines ont accueilli le plus grand exercice militaire conjoint jamais réalisé avec les États-Unis. Jeudi, le ministère chinois de la Défense a fermement condamné le déploiement d’un système de missiles américains à portée intermédiaire dans le nord des Philippines lors d’exercices militaires en avril, affirmant que cela « introduisait d’énormes risques de guerre dans la région ».

Réduire les frictions

L’administration du président Joe Biden et la Chine ont intensifié leurs communications pour apaiser les frictions entre les rivaux dotés de l’arme nucléaire, le secrétaire d’État Antony Blinken s’étant rendu à Pékin et à Shanghai le mois dernier.

L’une des priorités a été la reprise du dialogue entre militaires.

La Chine a mis fin aux communications militaires avec les États-Unis en 2022 en réponse à la visite à Taiwan de Nancy Pelosi, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Les tensions entre Washington et Pékin ont été encore attisées en 2023 par des questions telles qu’un prétendu ballon espion chinois qui aurait été abattu au-dessus de l’espace aérien américain, une réunion entre la présidente taïwanaise de l’époque, Tsai Ing-wen, et le successeur de Pelosi, Kevin McCarthy, et l’aide militaire américaine à Taipei.

Les deux parties ont convenu après un sommet entre le dirigeant chinois Xi Jinping et Biden en novembre de l’année dernière de reprendre les pourparlers militaires de haut niveau.

Cela inclut un canal de communication entre le chef du commandement américain pour la région Asie-Pacifique et les commandants chinois responsables des opérations militaires près de Taiwan, du Japon et dans la mer de Chine méridionale.

Les forces chinoises et américaines ont eu une série d’affrontements rapprochés dans la voie navigable contestée que la Chine revendique presque entièrement.

Austin a averti, avant que Biden et Xi n’acceptent de reprendre le dialogue militaire, que les accidents risquaient de devenir incontrôlables, en particulier en l’absence de lignes de communication ouvertes entre les forces américaines et chinoises.

Dans un article sur X vendredi matin annonçant son arrivée à Singapour, Austin a déclaré qu’il rencontrerait ses homologues régionaux et poursuivrait le travail de son département avec « des partenaires indo-pacifiques partageant les mêmes idées pour promouvoir notre vision commune d’une région libre et ouverte ».