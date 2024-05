Les chefs de la défense américaine et chinoise tiennent leurs premières discussions en personne depuis 2022

Pentagone les responsables ont également averti que les avions et navires militaires de l’Armée populaire de libération sont devenus de plus en plus agressifs et imprudents en suivant et en harcelant de près les navires et avions militaires américains qui volent à proximité de la Chine, ainsi que ceux d’alliés comme l’Australie, souvent à des fins de collecte de renseignements.

M. Austin a insisté auprès de l’amiral Dong au sujet des activités militaires chinoises autour de Taiwan. Et M. Austin a également signalé que les États-Unis continueraient d’envoyer des navires et des avions militaires dans le ciel et les mers internationaux près de la Chine, malgré le harcèlement fréquent de l’armée chinoise.

« Le secrétaire d’État a clairement indiqué que les États-Unis continueraient à voler, naviguer et opérer – en toute sécurité et de manière responsable – partout où le droit international le permet », indique le résumé des négociations du Pentagone.