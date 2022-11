Les chefs de la défense américain et chinois se rencontrent dans des relations tendues

SIEM REAP, Cambodge (AP) – Les chefs de la défense des États-Unis et de la Chine se sont entretenus mardi en marge d’une réunion régionale au Cambodge pour discuter des relations bilatérales tendues et des questions de sécurité régionales et mondiales, ont déclaré des responsables américains et chinois.

Il s’agissait de la deuxième rencontre face à face en six mois entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd J. Austin II et le général Wei Fenghe, ministre chinois de la Défense nationale. Cela s’est produit un peu plus d’une semaine après une réunion en Indonésie entre le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, qui a été largement considérée comme un effort pour apaiser les tensions entre les deux superpuissances sur le commerce et la revendication de la Chine sur Taiwan.

Austin et Wei sont à Siem Reap, au Cambodge, pour assister à une réunion des ministres de la Défense de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres grands pays de la région Asie-Pacifique.

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin se sont encore détériorées en août lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan, qui est gouverné de manière indépendante mais revendiqué par la Chine. Les États-Unis, l’allié le plus important de Taïwan, maintiennent une politique de longue date d'”une seule Chine”, qui reconnaît le gouvernement de Pékin mais autorise des relations informelles et des liens de défense avec Taipei, et une “ambiguïté stratégique” quant à savoir si les États-Unis réagiraient militairement si l’île était attaqué.

Biden a déclaré après avoir rencontré Xi qu’en ce qui concerne la Chine, les États-Unis “seront en concurrence vigoureuse, mais je ne cherche pas le conflit”.

Attaché de presse du Pentagone Brig. Le général Pat Ryder a déclaré qu’Austin avait assuré Wei de l’engagement de Biden envers la politique d'”une seule Chine”.

Austin “a souligné son opposition aux changements unilatéraux du statu quo” et a appelé la Chine à s’abstenir d’actions déstabilisatrices envers Taïwan, a déclaré Ryder dans un communiqué.

Il a également appelé à la poursuite des pourparlers sur “la réduction des risques stratégiques, l’amélioration des communications de crise et le renforcement de la sécurité opérationnelle”, notant les inquiétudes concernant le “comportement dangereux” des avions militaires chinois “qui augmente le risque d’accident”.

Lors d’une conférence de presse, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel principal Tan Kefei, a décrit les pourparlers de mardi “comme une mesure concrète pour mettre en œuvre l’important consensus atteint entre Xi et Biden”.

Il a déclaré que la réunion était “d’une grande importance” pour ramener les relations sino-américaines “sur la voie d’un développement sain et stable”.

Mais une déclaration officielle publiée par le ministère chinois de la Défense a cité Wei disant : « La responsabilité de la situation actuelle des relations sino-américaines est du côté américain, pas du côté chinois.

Wei a déclaré que la question de Taiwan était une «ligne rouge» sur laquelle la Chine ne tolérerait aucune ingérence étrangère. L’armée chinoise “a l’épine dorsale, la détermination, la confiance et la capacité de sauvegarder résolument l’unité de la patrie”, a déclaré Wei.

Le communiqué du ministère de la Défense indique que les deux parties ont également échangé des vues sur la mer de Chine méridionale, l’Ukraine et la péninsule coréenne, sans donner de détails. Le communiqué américain indique qu’Austin a discuté de la guerre de la Russie contre l’Ukraine et a noté que Washington et Pékin “s’opposent à l’utilisation d’armes nucléaires ou aux menaces de les utiliser”.

