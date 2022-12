Les chefs de la Colombie-Britannique organisent une cuisine en ligne gratuite avec White Spot

Un chef de Maple Ridge aidera les gens contrairement à leur propre cuisinier intérieur en organisant un prochain événement en ligne de cuisine.

Trevor Randle, qui a passé les 16 dernières années à servir comme chef instructeur à l’école secondaire Maple Ridge, est de retour pour animer un autre webinaire sur l’expérience culinaire. Mais cette fois, il y a un changement majeur.

Au lieu d’être seul dans sa cuisine à domicile, Randle se dirigera vers la cuisine du siège social de White Spot où il cuisinera aux côtés du chef exécutif de White Spot, James Kennedy.

“Tout dans cet événement est définitivement élevé”, a déclaré Randle. “White Spot est réputé pour être aussi local que possible, nous sommes donc tous alignés sur les mêmes objectifs et intentions.”

Deux agriculteurs de la Colombie-Britannique de Cache Creek et d’Abbotsford se joindront à Randle et Kennedy pour donner des idées amusantes et éduquer le public sur l’importance de soutenir l’agriculture locale.

“Les agriculteurs ont fait la majeure partie du travail, les chefs s’en attribuent la majeure partie”, a plaisanté Randle.

Tout au long du programme d’une heure et demie, les deux chefs montreront au public comment préparer du bœuf du Sichuan de la Colombie-Britannique avec des nouilles sautées et des meringues à la noix de coco grillées avec de la citronnelle et de la crème anglaise infusée au gingembre.

Bien que l’accès au webinaire soit gratuit, les participants sont tenus d’acheter les ingrédients impliqués dans les recettes, que la BC Agriculture in the Classroom Foundation a fournis sur son site Web.

Randle avertit également les gens que ce sera l’une de leurs dernières occasions de participer à un événement comme celui-ci alors que l’organisation approche de « la fin de ce chapitre pour nous », a déclaré Randle.

Le dernier événement de cuisine en ligne dans un avenir prévisible aura lieu le 15 février, ce que Randle dit qu’il manquera de faire.

“Je m’amuse à cuisiner et à montrer aux autres comment le faire”, a-t-il déclaré. « C’est ma façon de dire merci aux agriculteurs.

Le webinaire de cuisine aura lieu le mardi 6 décembre de 17 h 30 à 19 h. Les participants au webinaire seront inscrits à un tirage au sort, qui comprend des cartes-cadeaux White Spot d’une valeur de 450 $.

Le nombre de places est limité et les personnes intéressées doivent s’inscrire à l’événement en visitant https://www.bcaitc.ca/blog/cook-along-bc-event-december-6.

Le bœuf du Sichuan de la Colombie-Britannique avec des nouilles sautées sera l’un des plats préparés lors de l’événement de cuisine en ligne du 6 décembre. (BCAITC/Spécial pour les nouvelles)