Les chefs des services de renseignement américains et britanniques ont désigné la Chine et la Russie comme les principaux adversaires du statu quo

L’ordre mondial est menacé par un certain nombre d’acteurs étatiques, affirment les chefs des agences de renseignement étrangères américaines et britanniques – la CIA et le MI6 – dans un éditorial conjoint publié samedi par le Financial Times.

Dans cet article, Bill Burns et Richard Moore promettent que Washington et Londres travailleront de concert pour maintenir le statu quo dans un monde où la technologie a considérablement accéléré les tendances géopolitiques.

Depuis le déclenchement du conflit ukrainien en février 2022 et la forte détérioration des relations avec l’Occident, de hauts responsables russes, dont le président Vladimir Poutine, ont proclamé à plusieurs reprises la fin de l’hégémonie américaine et un basculement mondial vers la multipolarité.

Dans l’éditorial, Burns et Moore ont observé que « Il ne fait aucun doute que l’ordre mondial international – le système équilibré qui a conduit à une paix et une stabilité relatives et a permis une amélioration du niveau de vie, des opportunités et de la prospérité – est menacé d’une manière que nous n’avons pas connue depuis la guerre froide. »

« Aujourd’hui, nous coopérons dans un système international contesté où nos deux pays sont confrontés à un éventail de menaces sans précédent », les meilleurs espions ont écrit.















La pièce met en évidence un « La Russie assertive » dans le contexte du conflit ukrainien, que la CIA et le MI6 « vu… venir. » Les chefs des agences d’espionnage ont souligné que les hostilités ont démontré le rôle accru de la technologie dans la guerre moderne, en particulier les systèmes sans pilote et la reconnaissance par satellite.

En outre, Burns et Moore ont accusé Moscou de mener une « Une campagne de sabotage inconsidérée à travers l’Europe » ainsi que la propagation « Des mensonges et de la désinformation destinés à semer la discorde entre nous. »

Cependant, selon l’éditorial, aux yeux de la CIA et du MI6 « Le principal défi géopolitique et de renseignement du XXIe siècle » est le « L’essor de la Chine ». Les deux agences ont déjà réorganisé leurs processus pour « refléter cette priorité. »

S’exprimant au Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF) début juin, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré : « Nous parlons de polycentrisme, d’un écart par rapport aux normes antérieures, et nous voyons la résistance désespérée de l’Occident collectif… Ils voient la norme différemment, comme leur propre domination, comme un ordre mondial basé sur une règle, qu’ils doivent dominer comme avant, et chacun doit faire seulement ce que la puissance dominante lui permet de faire. »

Le diplomate a insisté sur le fait que les discours occidentaux ne sont cependant pas partagés par la majorité mondiale, qui a adopté le concept de multipolarité.

« Nous ne devons pas oublier que l’Occident est collectivement une minorité », Zakharova a souligné à l’époque.