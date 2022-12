Les chefs de la boxe prétendent être victimes de «persécution» aux Jeux olympiques Future Row

Les chefs de la boxe ont affirmé vendredi qu’ils étaient victimes de “persécution” et “d’extorsion” alors que leur sport risque d’être exclu du programme olympique.

Les patrons olympiques ont confirmé l’interdiction de l’Association internationale de boxe (IBA) au début du mois, insistant sur le fait que le “changement radical de culture” demandé pour lever une suspension n’avait pas été mis en œuvre.

L’IBA a été suspendue par le Comité international olympique en 2019 pour de multiples scandales de corruption, ce qui signifie que la boxe risque de disparaître en tant que sport olympique des Jeux de Paris en 2024.

A LIRE AUSSI | Championnats nationaux de boxe : Lovlina Borgohain et Sonia Lather passent en quarts

La boxe n’a avancé que lors des Jeux olympiques de Tokyo retardés par Covid après que le CIO est intervenu pour garantir les critères de qualification.

Cependant, l’IBA, dont le président est Umar Kremlev de Russie, a fustigé ses détracteurs vendredi.

“Les Jeux olympiques sont un atout sportif mondial qui ne peut pas être un outil d’extorsion des Fédérations sportives internationales pour des raisons purement politiques”, a déclaré l’IBA dans un communiqué.

L’IBA a également été critiquée pour sa gouvernance, sa transparence financière et sa durabilité. Leur principal soutien a été le géant russe de l’énergie Gazprom dans le cadre d’un accord d’une valeur de 50 millions de dollars.

A LIRE AUSSI | Claudio Ranieri revient à Cagliari en tant qu’entraîneur-chef après 31 ans

“Il est clair que la persécution des athlètes de l’IBA se poursuivra jusqu’à ce que le contrôle ultime de la boxe et de son leadership ait été atteint”, a ajouté le communiqué de l’IBA.

“La discrimination contre vous (les athlètes) et la direction et les partenaires d’IBA basée sur la citoyenneté, contredit directement la Charte olympique et ne fait que souligner le problème des athlètes et du sport manipulés à des fins géopolitiques.”

Il a ajouté: “Cela dit, la menace de la boxe étant retirée du programme de Paris 2024, l’IBA continuera de tendre la main à la haute direction du CIO pour travailler à une désescalade de ce développement actuel et en vue à LA 2028.”

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)