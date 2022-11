Les chefs de file de la technologie prévoient des taux d’intérêt plus élevés, des tours de table à la baisse et des licenciements

Guillaume Pousaz, PDG et fondateur de la plateforme de paiement Checkout.com, s’exprimant sur scène lors de la conférence technologique Web Summit 2022. Horace Villalobos | Getty Images

LISBONNE, Portugal – Autrefois, les licornes technologiques de haut vol se font couper les ailes alors que l’ère de l’argent facile touche à sa fin. C’était le message de la conférence technologique Web Summit à Lisbonne, au Portugal, plus tôt ce mois-ci. Les fondateurs de startups et les investisseurs sont montés sur scène pour avertir leurs collègues entrepreneurs qu’il était temps de maîtriser les coûts et de se concentrer sur les fondamentaux. “Ce qui est sûr, c’est que le paysage de la collecte de fonds a changé”, a déclaré Guillaume Pousaz, PDG de la société londonienne de logiciels de paiement Checkout.com, lors d’un panel animé par CNBC. L’année dernière, une petite équipe pourrait partager un jeu PDF avec des investisseurs et recevoir 6 millions de dollars de financement de démarrage “instantanément”, selon Pousaz – un signe clair d’excès dans les accords de capital-risque. Checkout.com lui-même a vu sa valorisation presque tripler pour atteindre 40 milliards de dollars en janvier après un nouveau tour de table. L’entreprise a généré des revenus de 252,7 millions de dollars et une perte avant impôts de 38,3 millions de dollars en 2020, selon un dossier de la société.

Interrogé sur la valorisation de son entreprise aujourd’hui, Pousaz a répondu : “La valorisation est quelque chose pour les investisseurs qui se soucient du point d’entrée et du point de sortie.” “Les multiples de l’an dernier ne sont pas les mêmes que cette année”, a-t-il ajouté. “Nous pouvons regarder les marchés publics, les valorisations sont pour la plupart la moitié de ce qu’elles étaient l’an dernier.” “Mais je vous dirais presque que je m’en fous parce que je me soucie de savoir où vont mes revenus et c’est ce qui compte”, a-t-il ajouté.

Hausse du coût du capital

Les valorisations des entreprises technologiques privées sont soumises à une immense pression dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation élevée et de perspective d’un ralentissement économique mondial. La Fed et d’autres banques centrales augmentent les taux et inversent l’assouplissement monétaire de l’ère pandémique pour éviter la flambée de l’inflation. Cela a conduit à un net recul des actions technologiques à forte croissance qui, à son tour, a eu un impact sur les startups privées, qui lèvent des fonds à des valorisations réduites lors de soi-disant «tours à la baisse». Des sociétés comme Stripe et Klarna ont vu leurs valorisations chuter respectivement de 28 % et 85 % cette année. “Ce que nous avons vu ces dernières années, c’est un coût de l’argent qui était de 0”, a déclaré Pousaz. “C’est très rare dans l’histoire. Maintenant, nous avons un coût de l’argent qui est élevé et qui va continuer à augmenter.”

Des taux plus élevés représentent des défis pour une grande partie du marché, mais ils représentent un revers notable pour les entreprises technologiques qui perdent de l’argent. Les investisseurs évaluent les entreprises en fonction de la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs, et des taux plus élevés réduisent le montant de ces flux de trésorerie attendus. Pousaz a déclaré que les investisseurs doivent encore trouver un “plancher” pour déterminer dans quelle mesure le coût du capital augmentera. “Je ne pense pas que quiconque sache où se trouve le sol en haut”, a-t-il déclaré. “Nous devons atteindre le plancher sur le dessus pour ensuite décider et commencer à prédire quel est l’extrémité inférieure, qui est le coût résiduel à long terme du capital.” “La plupart des investisseurs font encore des évaluations à ce jour sur DCF, les flux de trésorerie actualisés, et pour ce faire, vous devez savoir quel est le plancher résiduel à la baisse. Est-ce 2 %, est-ce 4 % ? J’aimerais savoir. Je ne ‘t.”

“Toute une industrie a pris de l’avance sur ses skis”

Un sujet de conversation courant au Web Summit était la vague incessante de licenciements frappant les grandes entreprises technologiques. Société de paiement Stripe a licencié 14 % de ses salariés, soit environ 1 100 personnes. Une semaine plus tard, le propriétaire de Facebook, Meta, a supprimé 11 000 emplois. Et Amazon devrait licencier 10 000 travailleurs cette semaine. “Je pense que chaque investisseur essaie de pousser cela dans les sociétés de son portefeuille”, a déclaré à CNBC Tamas Kadar, PDG de la startup de prévention de la fraude Seon. “Ce qu’ils disent généralement, c’est que si une entreprise ne grandit pas vraiment, elle stagne, alors essayez d’optimiser la rentabilité, d’augmenter les ratios de marge brute et essayez simplement d’allonger la piste.” L’activité des opérations de capital-risque a diminué, selon Kadar. Les sociétés de capital-risque ont “embauché tant de personnes”, a-t-il dit, mais beaucoup d’entre elles “se contentent de parler et n’investissent pas vraiment autant qu’avant”. Toutes les entreprises ne survivront pas à la crise économique imminente – certaines échoueront, selon Par-Jorgen Parson, associé de la société de capital-risque Northzone. “Nous verrons des échecs spectaculaires” de certaines sociétés de licornes très appréciées dans les mois à venir, a-t-il déclaré à CNBC.