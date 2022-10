Les chefs de convoi et le Premier ministre devraient témoigner lors d’une enquête sur l’utilisation de la loi sur les mesures d’urgence

L’enquête publique sur l’utilisation sans précédent par le gouvernement fédéral de la Loi sur les mesures d’urgence lors de ce que les organisateurs ont appelé les manifestations du “convoi de la liberté” l’hiver dernier commence jeudi, et des dizaines de témoins, dont le premier ministre Justin Trudeau et des organisateurs de convois de haut niveau, devraient témoigner.

Le gouvernement libéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence le 14 février, accordant à la police des pouvoirs temporaires extraordinaires pour expulser les gens du centre-ville d’Ottawa et permettant aux banques de geler les comptes de certaines des personnes impliquées.

La décision est intervenue après près de trois semaines de manifestants dont les camions ont bloqué les rues du centre-ville d’Ottawa et ont également mis en place des barrages à plusieurs postes frontaliers.

Les manifestants, qui avaient recueilli des millions de dollars grâce à des sites de financement participatif en ligne, réclamaient la fin des mandats du gouvernement fédéral en matière de vaccins contre la COVID-19 et, dans certains cas, la fin du gouvernement Trudeau.

Les manifestants avaient installé un château gonflable, un bain à remous et des dizaines de structures dans les rues entourant la colline du Parlement à la mi-février, tandis que les gens dans de gros camions faisaient tourner leurs camions et klaxonnaient jour et nuit jusqu’à ce qu’une injonction du tribunal atténue le bruit. Les manifestants se sont engagés à rester.

Le bruit et les perturbations ont conduit à une frustration croissante du public de la part des personnes vivant à proximité, et la police d’Ottawa et les responsables de la ville ont décrit un état «d’anarchie» alors qu’ils luttaient pour maintenir l’ordre.

Trudeau a cité “de sérieux défis à la capacité des forces de l’ordre à appliquer efficacement la loi” lorsqu’il a annoncé son intention d’invoquer la loi pour la première fois depuis son entrée en vigueur en 1988.

“Il s’agit d’assurer la sécurité des Canadiens, de protéger les emplois des gens et de restaurer la confiance dans nos institutions”, avait-il déclaré à l’époque.

La Loi sur les mesures d’urgence exige qu’une enquête publique soit déclenchée pour examiner la prise de décision du gouvernement chaque fois qu’elle est invoquée.

La Commission d’urgence de l’ordre public et le juge de la Cour d’appel de l’Ontario, Paul Rouleau, qui est le commissaire principal, évalueront le fondement de la décision du gouvernement ainsi que la pertinence et l’efficacité des mesures prises pour faire face aux blocages. Ils examineront également s’il devrait y avoir des changements à la Loi sur les mesures d’urgence elle-même.

Depuis sa création le 25 avril, la commission a collecté des documents et interrogé des dizaines de personnes, y compris des personnalités centrales du “Freedom Convoy” telles que Tamara Lich, Chris Barber, Pat King et James Bauder – tous faisant face à des accusations criminelles pour leurs rôles. .

Une ébauche de liste de témoins potentiels aux audiences comprend le maire sortant d’Ottawa Jim Watson et des hauts fonctionnaires municipaux, des membres de la Commission de services policiers d’Ottawa et David Vigneault, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité.

Peter Sloly, qui a démissionné de son poste de chef de la police d’Ottawa pendant le convoi, et son remplaçant, le chef de police par intérim Steve Bell, devraient également témoigner. Il en va de même pour la ministre des Finances Chrystia Freeland et le ministre de la Sécurité publique Marco Mendicino.

Mendicino a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la loi sur les mesures d’urgence était nécessaire pour rétablir l’ordre dans tout le pays, y compris sur la rue Wellington “où pendant trois semaines, la situation était pratiquement ingouvernable”.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, se lève pendant la période des questions le 9 décembre 2021 à Ottawa. Mendicino a déclaré aux journalistes la semaine dernière que la loi sur les urgences était nécessaire pour rétablir l’ordre dans tout le pays. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Des mesures temporaires en vertu de la loi ont donné à la police une plus grande latitude pour procéder à des arrestations, imposer des amendes, remorquer des véhicules et geler des avoirs.

“Nous coopérerons pleinement avec le juge Rouleau, son examen et sa commission, et nous attendons avec impatience de recevoir les leçons apprises ou les recommandations qui en découleront”, a déclaré Mendicino.

Keith Wilson, un avocat du Justice Center for Constitutional Freedoms qui représente un certain nombre d’organisateurs de convois clés, a déclaré que ses clients étaient impatients de parler de ce qui se passait et pourquoi ils étaient à Ottawa.

“Ils espèrent qu’il deviendra évident, ce que beaucoup savent déjà, qu’il n’était pas nécessaire d’invoquer la loi sur les mesures d’urgence”, a-t-il déclaré.

Un certain nombre de groupes communautaires représentant les habitants du centre-ville d’Ottawa et des environs y participent également.

“J’espère qu’ils approfondiront un peu l’impact réel sur les entreprises et les résidents et pas seulement sur l’occupation”, a déclaré Louise Lapointe, qui dirige Action Sandy Hill.

Questions quant à savoir si les documents seront publics

Le gouvernement a déclaré qu’il fournirait des documents sensibles du cabinet à la commission, mais il y a eu des inquiétudes quant à savoir si cela – et d’autres informations critiques – seront rendus publics. Rouleau n’a pas dit s’il divulguerait des informations protégées par le secret du Cabinet.

Ryan Alford, professeur à l’Université Lakehead qui représente la Canadian Constitution Foundation lors de l’enquête, a déclaré qu’il craignait que le gouvernement et les services de police tentent de cacher les preuves au public, invoquant des préoccupations de sécurité nationale.

“Ce serait un cauchemar”, a-t-il déclaré.

Les avocats de la Commission interrogeront les témoins, un peu comme dans un tribunal ordinaire, mais contrairement à un tribunal, l’enquête est chargée d’établir les faits et de faire des recommandations, plutôt que d’attribuer le blâme.

Cara Zwibel, avocate à l’Association canadienne des libertés civiles, affirme que le processus tiendra le gouvernement responsable et aidera à comprendre pourquoi le Cabinet a promulgué la loi d’urgence.

La commission a jusqu’à la mi-février pour remettre son rapport final au Parlement.