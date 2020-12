Mikel Arteta a reçu le soutien indéfectible de la hiérarchie d’Arsenal pour mener le club vers un «grand, grand, grand et beau futur».

Le directeur technique d’Arsenal, Edu, a insisté sur le fait que le club reste entièrement derrière le manager sous pression malgré son échec à la 15e place après le pire début de saison de l’histoire de la Premier League et depuis la saison 1974/75.

Mais Edu dit qu’il n’est pas question que la position d’Arteta soit menacée car Arsenal a besoin de «stabilité» et le club reste convaincu qu’il a le bon homme en charge.

Edu a déclaré: «Je peux voir un grand, grand, grand et beau futur. C’est très étrange de dire cela en ce moment, mais je dois être juste – c’est ainsi que je vois la photo. Et j’ai toujours cru, et j’ai su que ce serait un grand défi.

«Nous devons être patients. Je sais que demander de la patience pour Arsenal est très étrange parce que tout le monde le dit depuis de très longues périodes.

«Mais je suis ici aujourd’hui pour vous dire que tout va bien en interne mais que les résultats ne viennent pas, mais je pense que nous allons le changer très bientôt.

«Je pense que le club a besoin de stabilité en ce moment, nous avons fait face à tellement de changements. Il ne s’agit pas d’Edu, Mikel, mais de stabilité. Le moment est venu d’essayer d’être un club stable au sens ancien du terme – à l’externe et à l’interne, nous en avons besoin.

«Depuis que nous sommes arrivés ici, nous avons changé, changé, changé, il est maintenant temps d’être stable et ensemble en même temps.