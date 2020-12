Les chefs d’Arsenal ont reçu pour instruction de soutenir et de ne pas renvoyer Mikel Arteta à mi-chemin de la défaite d’Arsenal face à Everton.

Les Gunners pataugent près de la zone de relégation de la Premier League et Arteta subit une pression croissante.

Samedi, Arsenal s’est rendu à Goodison Park pour affronter l’équipe d’Everton de Carlo Ancelotti.

Mais ils sont sortis au deuxième rang, avec un but contre son camp de Rob Holding et une tête de Yerry Mina offrant les trois points aux Toffees.

Jamie Carragher a été invité à donner son avis sur Arteta et s’il pense qu’il devrait être limogé à mi-chemin du match sur Sky Sports. Et la légende de Liverpool a sauté à la défense de l’Espagnol, affirmant que le patron des Gunners avait besoin de plus de temps.

« Pour [Arsenal] pour revenir là où ils veulent être, ils devront endurer beaucoup de douleur et ils le feront », a déclaré l’ancien défenseur central de Liverpool.

« Quelques signatures qu’ils ont faites cette saison, Gabriel [Magalhaes], [Thomas] Partey, ils pourraient faire partie d’Arsenal pour les années à venir.

« Mais ils ont besoin de quelques joueurs de plus dans la fenêtre de transfert de janvier. Si Arteta peut obtenir six ou sept joueurs, alors il peut être jugé sur le travail qu’il fait. »