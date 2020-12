L’ancien responsable du recrutement d’Arsenal, Sven Mislintat, a mis en garde les chefs de club contre la nomination de Mikel Arteta en tant que manager pendant son séjour aux Emirats.

Mislintat a passé un peu plus d’un an à Arsenal et a été impliqué dans le processus de recherche d’un successeur à Arsène Wenger lorsque le légendaire Français a quitté le club en 2018.

Arteta était l’un des candidats à ce poste mais, selon un rapport de l’Independent, Mislintat a mis en garde contre le fait de lui confier le rôle, l’Allemand étant préoccupé par son manque d’expérience.

À l’époque, Arteta était l’assistante de Pep Guardiola à Manchester City depuis seulement deux ans et Arsenal a fini par nommer Unai Emery à la place.

Cependant, 18 mois plus tard, Emery a reçu la botte et Arteta a été nommé son remplaçant, Mislintat ayant quitté le club en février 2019.

Bien qu’Arteta ait initialement impressionné, guidant les Gunners vers une victoire en FA Cup, Arsenal a eu du mal cette saison.

Ils ont connu leur pire début de campagne de haut vol depuis 1974, avec leur défaite 1-0 contre Burnley dimanche, la première fois qu’Arsenal a perdu quatre matches de championnat consécutifs à domicile depuis 1959.

Malgré le mauvais départ, Arteta a reçu un vote de confiance avant la défaite de Burnley, le directeur général du club, Vinai Venkatesham, disant: « Je pense qu’avec Mikel, nous avons un certain nombre de choses.