KANSAS CITY, Mo .: Ce n’était jamais vraiment une surprise que les Chiefs de Kansas City signent finalement Patrick Mahomes pour le plus gros contrat de l’histoire de la NFL. D’autant plus que le brillant jeune quart-arrière venait de mener la franchise à son premier titre en 50 ans.

Qu’est-ce qui a surpris certaines personnes? Que Mahomes a laissé de l’argent sur la table.

Vous voyez, les Chiefs se sont retrouvés au purgatoire de plafond salarial après avoir battu les 49ers de San Francisco au Super Bowl en février dernier. En plus de signer leur quart-arrière, le directeur général Brett Veach savait que l’ailier serré Travis Kelce devait subir une augmentation de salaire, et que le plaqueur défensif Chris Jones allait marcher en agence libre s’il n’obtenait pas un accord à long terme.

Alors oui, Mahomes a signé un contrat de 10 ans qui pourrait lui payer un demi-milliard de dollars d’ici la fin, mais il était également prêt à renoncer à de l’argent et à le structurer de manière à ce que les chefs puissent garder tout leur noyau sous Contrat.

Veach et son équipe, c’est remarquable de voir comment ils ont pu manipuler la situation contractuelle pour garder cette équipe ensemble, a déclaré Jones cette semaine, en particulier lorsque Pat m’a envoyé un texto indiquant qu’il laissait de l’argent sur la table. Cela m’a déconcerté. Comment diable laissez-vous de l’argent sur la table alors que vous avez un contrat d’un demi-milliard de dollars? Mais d’une manière ou d’une autre, ils l’ont compris.

Kelce a eu sa bosse avec un contrat de 57,25 millions de dollars sur quatre ans. Jones a obtenu son contrat de 85 millions de dollars sur quatre ans. Les Chiefs ont enrichi le reste de la liste avec des choix de repêchage et des acquisitions judicieuses et peu coûteuses d’agents libres. Et ils ont commencé la défense de leur championnat du Super Bowl en grande partie avec le même groupe de joueurs qui l’avait remporté.

Cela s’est avéré particulièrement utile lorsque le COVID-19 a anéanti la majeure partie de l’intersaison.

Sans séances d’entraînement volontaires ou minicamp obligatoire, les équipes de la NFL ont été réduites à tenir des réunions virtuelles tout au long de l’été. Mais avec leur noyau déjà en place, y compris les piliers défensifs Tyrann Mathieu et Frank Clark, ils ont été moins touchés par la situation bizarre que les équipes qui embauchaient de nouveaux entraîneurs, mettaient en œuvre des systèmes offensifs et défensifs ou essayaient d’incorporer de nouveaux joueurs sans marcher sur le terrain.

Je vais revenir à Brett très rapidement. Pour renvoyer les joueurs, il a signé de nouveau, pour garder l’équipe dans son ensemble, comme il pourrait peut-être plus facile à dire qu’à faire là-bas, a déclaré l’entraîneur des Chiefs Andy Reid, mais je pense que la continuité entre les joueurs et les entraîneurs a été positive jusqu’à présent. . Nous savons tous ce qu’il faut faire.

Ceux qui ne le savaient pas, comme le choix de première ronde Clyde Edwards-Helaire, ont pu se mettre au courant beaucoup plus rapidement avec les vétérans qui les entouraient. Et lorsque le demi offensif Damien Williams et le garde Laurent Duvernay-Tardif se sont retirés, les Chiefs ont eu beaucoup de profondeur pour continuer à se brancher sans perdre de temps.

Les Chiefs ont arraché quatre victoires pour commencer la saison, puis ont suivi un effondrement défensif contre Las Vegas en remportant leurs 10 suivants. Cela leur a permis de s’assurer la tête de série n ° 1 de l’AFC et un laissez-passer au premier tour avant leur finale de la saison régulière. .

De toute évidence, la plupart des partants étaient les mêmes que ceux de l’année dernière, mais il y a eu quelques changements, a déclaré le président des Chiefs Clark Hunt. Comme il le fait chaque année, Brett a trouvé de bons joueurs pour remplir ces rôles. Mais vraiment, lorsque nous avons réuni le noyau de cette équipe, l’idée était d’avoir une équipe qui serait ensemble pendant de nombreuses années. Beaucoup de contributeurs clés étaient très jeunes lorsque nous les avons rédigés ou signés, et nous les regardons vraiment grandir sous nos yeux.

En effet, les chefs semblent s’embarquer dans une dynastie des Patriotes de la Nouvelle-Angleterre.

Mahomes est sous contrat jusqu’en 2032 et réfléchissez-y une seconde. Mathieu est déjà sous contrat la saison prochaine, receveur large Tyreek Hill pour les deux prochains. Les deux sont des All-Pros.

Clark et Jones sont dans le giron jusqu’en 2024 au moins, Edwards-Helaire est sur son contrat de recrue peu coûteux jusqu’en 2025, et Kelce ne deviendra un agent libre avant 2026.

Il a fallu cinq décennies aux Chiefs pour se rendre à leur troisième Super Bowl, puis juste un an pour revenir à leur quatrième.

Ils pensent en avoir beaucoup plus devant eux.

Je pense que le processus que nous avons, nous avions un bon noyau un bon noyau avec Pat, Chris et Tyrann, a déclaré Veach, et je pense que dans notre esprit, il s’agissait simplement de remplir autant de talents que possible. Je pense que lorsque vous avez un entraîneur du Temple de la renommée et le meilleur joueur de la Ligue nationale de football, vous aurez une chance de gagner chaque match.

