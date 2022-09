Les chefs antidopage donnent du mou à l’Ukraine pour les “non-conformités”

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a invoqué la “force majeure” pour justifier cette décision

L’Agence mondiale antidopage (AMA) a déclaré précédemment “non-conformités” concernant le système antidopage ukrainien serait “provisoirement excusé” en raison des circonstances du conflit avec la Russie.

L’AMA a annoncé en octobre de l’année dernière qu’une enquête approfondie sur les opérations du Centre national antidopage d’Ukraine (NADC) avait révélé des irrégularités concernant les contrôles.

Dans le cadre de cette affaire, le Comité de révision de la conformité (CRC) de l’AMA a engagé une procédure contre le NADC dans le but d’aligner les normes.

Vendredi, l’AMA a publié une mise à jour sur la situation après une réunion de son comité exécutif (ExCo) à Sydney, suggérant que le conflit avec la Russie signifiait que tout progrès était dans un état d’incertitude.

“L’ExCo a décidé d’excuser provisoirement les non-conformités précédemment communiquées du Centre national antidopage d’Ukraine (NADC) pour des raisons de force majeure”, lire une déclaration.

Lire la suite Un deuxième Ukrainien teste positif pour une drogue interdite aux JO

Le message ajoutait que les hostilités avec la Russie “continuer à empêcher la correction en temps opportun par le NADC de ses non-conformités.”

“L’AMA continuera de surveiller la situation et le CRC réévaluera le cas une fois que la force majeure ne s’appliquera plus”, a-t-il ajouté. il a ajouté.

“L’ExCo a également été informé que les personnes identifiées dans le rapport de l’AMA décrivant les non-conformités en Ukraine ne sont plus impliquées dans le NADC.”

Le CRC de l’AMA a d’abord suspendu sa recommandation de non-conformité pour l’Ukraine après le début de la campagne militaire de Moscou en février, décrivant à nouveau la mesure comme nécessaire en raison de “force majeure.”

Les problèmes entourant les procédures antidopage ukrainiennes ont été mis en évidence en octobre 2021, lorsque le département indépendant du renseignement et des enquêtes (I&I) de l’AMA a publié son rapport sur les allégations de faute professionnelle.

Lire la suite L’AMA énonce ses attentes concernant l’enquête sur Valieva

Connue sous le nom d'”Opération Hercule”, une longue enquête a révélé des preuves suggérant que les responsables antidopage ukrainiens avaient enfreint les normes de l’AMA en informant à l’avance les sportifs des contrôles – supprimant un élément fondamental d’un système efficace.

Il a ajouté qu’il y avait “irrésistible” la preuve qu’en 2021 le NADC “a sciemment signalé au moins six échantillons en compétition comme échantillons hors compétition, en violation de divers articles du Code mondial antidopage et de l’ISTI (International Standard for Control and Investigations).”

“L’opération Hercule a soulevé de sérieuses questions sur l’intégrité des pratiques de test du NADC et la compétence de certains membres du personnel”, a déclaré à l’époque le directeur I&I de l’AMA, Gunter Younger.

“De plus, la longévité et l’impudence apparentes de ces pratiques suggèrent des défaillances organisationnelles importantes au sein de la NADC”, il ajouta.