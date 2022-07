Les chefs adoptent une résolution pour revoir les finances de l’Assemblée des Premières Nations

Une résolution d’urgence concernant une enquête sur les pratiques financières et de gestion de l’Assemblée des Premières Nations a finalement été présentée à son assemblée générale annuelle jeudi, après de nombreux amendements.

La résolutionproposé par la chef Wendy Jocko des Algonquins de la Première Nation de Pikwakanagan, en Ontario, demande au Comité des Chefs sur le renouvellement de la Charte de procéder à un examen des politiques et pratiques financières et de présenter un rapport contenant des recommandations au Comité exécutif de l’APN.

La résolution a été adoptée, 75 % des chefs et mandataires présents ayant voté pour. Au total, 148 chefs et mandataires ont voté en faveur de la résolution, tandis que 50 ont voté contre. Il y a eu 18 abstentions.

“En tant que chefs, nous méritons de savoir ce qui se passe à l’intérieur de notre organisation”, a déclaré Lance Haymond, chef de Kebaowek au Québec, qui a appuyé la résolution.

Kluane Adamek, chef régional du Yukon et présidente du comité de gestion de l’APN, a déclaré qu’elle avait signé le dernier audit dimanche.

“De notre point de vue et des informations qui ont été partagées, je n’ai vu aucune préoccupation concernant les informations que j’ai examinées en tant que membre du comité de gestion et en tant que présidente”, a-t-elle déclaré à l’assemblée.

Lance Haymond, chef de la Première Nation Kebaowek au Québec, a appuyé une résolution d’urgence appelant à un examen des pratiques financières de l’APN. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Le Comité des chefs sur le renouvellement de la Charte, composé de chefs qui examinent les questions de gouvernance, examinera comment la pratique et le processus actuels d’attribution des contrats sont exercés, examinera les politiques et les processus qui traitent de la transparence et de la responsabilisation, ainsi que des conflits d’intérêts.

La résolution demande également au comité de faire des recommandations si une vérification judiciaire indépendante par un tiers au cours des 10 dernières années est nécessaire, en se concentrant sur les paiements de salaire et les contrats récents.

‘Une victoire’

La longue résolution ordonne également au chef national et au comité exécutif d’entamer un processus de réconciliation, et au Comité des chefs sur le renouvellement de la charte de mettre en œuvre une résolution antérieure adoptée en 2020 pour éradiquer la discrimination fondée sur le sexe au sein de l’organisation, en collaboration avec un tiers indépendant. -enquête du parti sur le climat de toxicité, d’intimidation et de violence latérale.

“Un certain nombre de membres de l’exécutif m’ont déjà contacté pour me dire comment nous allons commencer à avancer, et nous réfléchissons déjà à la manière d’impliquer les aînés dans le processus, à la manière de faire un processus de guérison afin que nous puissions avancer ensemble », a déclaré la Chef nationale RoseAnne Archibald.

La résolution découle du soutien à Archibald. Les chefs régionaux l’ont suspendue le mois dernier après qu’elle ait fait des déclarations publiques accusant quatre membres du personnel d’avoir demandé plus d’un million de dollars en indemnités de départ. Elle a également appelé à un audit médico-légal alléguant la corruption au sein de l’organisation.

En réaction à l’adoption de la résolution, Archibald a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une victoire personnelle, mais d’une victoire pour les chefs en assemblée qui souhaitent la transparence et la responsabilité.

“C’est une victoire pour eux”, a-t-elle déclaré.

“C’est une victoire pour toutes les personnes de base qui réclament cela depuis de nombreuses années.”

Jeudi est le dernier jour de la 43e assemblée générale annuelle, intitulée Walking the Healing Path, à Vancouver.

Plusieurs ministres fédéraux devraient s’adresser à l’assemblée jeudi après-midi. Avant de s’adresser à l’assemblée, la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, a déclaré : « Il est important que l’APN continue de décider elle-même de la manière dont elle souhaite rendre compte à ses membres.

“Il s’agit évidemment d’une décision interne à l’APN et nous serons là pour les soutenir dans ces processus.”

Un membre du comité dit qu’il aura besoin de ressources

Le comité de renouvellement de la charte a actuellement un certain nombre de postes vacants. Khelsilem, président élu de la nation Squamish, siège au comité et a déclaré qu’il espère que la résolution donnera un élan à ses nombreux projets.

“J’espère que beaucoup de travail sera fait au cours des deux prochains mois afin que nous puissions être prêts à présenter autant de recommandations d’ici l’assemblée générale de décembre”, a déclaré Khelsilem.

Khelsilem est le président élu de la Nation Squamish et siège au Comité des chefs sur le renouvellement de la Charte. (Ka’nhehsí:io Deer/CBC)

Cependant, il craint que le comité n’obtienne pas les ressources nécessaires pour faire ce travail – qu’il s’agisse d’un soutien juridique, technique ou de communication.

“Il y aura certainement un besoin de ressources importantes pour aider à soutenir ce travail”, a-t-il déclaré.

“Si nous ne sommes pas en mesure de commencer à apporter les changements nécessaires, je m’inquiète de l’efficacité de l’organisation pour être en mesure de fournir le résultat dont elle a besoin.”