Les chauves-souris sont-elles aveugles ? | Le soleil

EN RAISON de leur nature nocturne et de leurs capacités auditives améliorées, la plupart des gens croient que les chauves-souris sont aveugles.

Mais est-ce vrai ? Voici tout ce que vous devez savoir sur les créatures volantes.

Il existe environ 1000 types différents de chauves-souris dans le monde

Les chauves-souris sont-elles aveugles ?

Contrairement à ce que la plupart des gens croient, les chauves-souris ne sont généralement pas aveugles – et on pense en fait qu’elles ont une vue plus fine que celle de la plupart des humains.

Cette idée fausse vient de leur nature nocturne et de leurs capacités auditives améliorées comme la chasse au cœur de la nuit – lorsque les conditions d’éclairage sont incroyablement sombres.

Les chauves-souris sont capables de le faire grâce à leurs petits yeux sensibles qui sont adaptés aux conditions de faible luminosité, ce qui les aide à trouver des proies.

Que mangent les chauves-souris ?

Il existe près de 1 000 types différents de chauves-souris. Il n’est donc pas surprenant que les chauves-souris mangent de nombreux types d’aliments différents.

La majorité des chauves-souris mangent des insectes, tels que des coléoptères, des papillons de nuit et des moustiques – ceux-ci sont connus sous le nom d’insectivores.

Cependant, certaines chauves-souris aiment manger des fruits, des graines et du pollen de fleurs et sont connues sous le nom de frugivores – avec certains de leurs aliments préférés, notamment les figues, les dattes et les bananes.

Et certains d’entre vous seront peut-être surpris d’apprendre que seule une petite minorité de chauves-souris mangent d’autres animaux, y compris d’autres chauves-souris.

Ces chauves-souris sont connues sous le nom de chauves-souris vampires et elles vivent toutes en Amérique centrale et du Sud – et dépendent d’environ deux cuillères à café de sang par jour, qu’elles tirent généralement de vaches, de moutons et de chevaux.

Les chauves-souris hibernent-elles ?

Si vous deviez observer une année dans la vie d’une chauve-souris, vous passeriez la plupart des mois d’hiver les plus froids à les regarder hiberner.

Au cours des premiers mois de l’année, les chauves-souris hiberneront en raison de l’abaissement de la température corporelle, d’une respiration plus lente et d’un taux métabolique plus faible.

Ils passent ensuite les mois chauds du printemps et de l’été actifs, se nourrissant, chassant – et les chauves-souris femelles commencent à former des colonies de maternité.

Au retour des mois d’hiver – de novembre à décembre, les chauves-souris recommencent le processus d’hibernation, pour économiser de l’énergie pendant les mois d’hiver les plus froids.

Cependant, même pendant l’hibernation, les chauves-souris peuvent quitter le perchoir les nuits plus chaudes pour trouver de la nourriture et de l’eau.