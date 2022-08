Les chauves-souris reviennent à la caserne de pompiers du Nevada, la forçant à fermer

RENO, Nevada (AP) – Les chauves-souris ont infesté une caserne de pompiers du Nevada pour la deuxième fois en sept ans, forçant les autorités à la fermer temporairement.

Les chauves-souris ont volé autour des quartiers d’habitation de la petite caserne de pompiers entre Reno et Carson City et des chauves-souris mortes ont été retrouvées dans une baie où une ambulance est garée, a déclaré le porte-parole du district de protection contre les incendies de Truckee Meadows, Adam Mayberry.

En 2015, les autorités ont réussi à faire sortir les chauves-souris de la caserne des pompiers, mais leur retour a suscité des inquiétudes en matière de santé et de sécurité, a-t-il déclaré.

Les chauves-souris peuvent transmettre la rage et d’autres virus aux humains et leurs excréments peuvent transmettre des infections virales, bactériennes, fongiques et parasitaires, a déclaré Mayberry.

Les pompiers et les secouristes basés à la station datant des années 1950 seront déplacés jusqu’à ce que les chauves-souris soient parties.

The Associated Press