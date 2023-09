Les chauves-souris pourraient détenir le secret d’une longue vie – et d’autres nouvelles sur la santé que vous avez peut-être manquées

Une protéine trouvée chez les chauves-souris pourrait avoir un « potentiel thérapeutique » pour les humains. (Getty Images)

La semaine a été chargée en matière d’actualité sur la santé – depuis les adieux à la santé publique liée au COVID et aux urgences sanitaires mondiales mpox jusqu’à l’ouverture d’une nouvelle ère de pilules contraceptives en vente libre.

Mais ce n’est pas tout ce qui s’est passé dans l’espace bien-être. Voici ce que vous avez peut-être manqué chez les partenaires Yahoo News.

Une étude révèle que les chauves-souris pourraient être la clé de la lutte contre les maladies inflammatoires et le vieillissement

Dans un étude publiée jeudiles chercheurs ont identifié une protéine portée par les chauves-souris qui pourrait expliquer leur longue vie et leur imperméabilité à certains virus – avec un possible « potentiel thérapeutique » pour les humains.

Les chauves-souris ont « une durée de vie exceptionnellement longue pour les petits mammifères », certaines survivant jusqu’à 40 ans, a rapporté le Telegraph, et elles peuvent vivre avec des virus qui autrement seraient nocifs pour les humains, comme le SRAS, Ebola et Zika.

Une équipe de scientifiques de Singapour et de Chine a déclaré que cela était dû à une version modifiée d’une protéine appelée « bat ASC2 », qui supprime la réponse inflammatoire chez les chauves-souris. Lorsque les chercheurs ont modifié génétiquement des souris pour qu’elles portent la protéine, elles ont démontré les mêmes défenses inflammatoires que les chauves-souris. Les cellules humaines testées en laboratoire sont également devenues plus résilientes.

Lin-Fa Wang, qui a dirigé l’étude, a déclaré au Telegraph que l’ASC2 de la chauve-souris pourrait également détenir la clé de la longévité et de la réduction de la mortalité due aux virus chez l’homme.

« Ce n’est peut-être pas le seul facteur, car la biologie n’est jamais aussi simple qu’une molécule ou une seule voie. Mais l’atténuation globale de l’inflammation joue très probablement un rôle dans le vieillissement en santé des chauves-souris », a déclaré Wang.

Aux États-Unis, de nouvelles règles en matière de don de sang autorisent davantage d’hommes homosexuels à donner

Tous les donneurs de sang potentiels – quel que soit leur sexe, leur genre ou leur orientation sexuelle – seront désormais sélectionnés à l’aide d’un nouveau questionnaire évaluant leurs risques de contracter le VIH. (Getty Images) (Getty Images)

Selon de nouvelles directives finalisées jeudi par la Food and Drug Administration, les hommes gays et bisexuels vivant dans des relations monogames peuvent désormais donner du sang sans s’abstenir de relations sexuelles. l’Associated Press a rapporté. La FDA a annoncé son intention de changer en janvier, et la nouvelle approche sera mise en œuvre par les banques de sang à partir de cette semaine.

Il s’agit de la dernière d’une série de restrictions sur le don de sang visant les hommes homosexuels et bisexuels qui ont été levées ces dernières années. En 2015, la FDA a levé l’interdiction à vie des dons et l’a remplacée par une exigence d’abstinence d’un an avant de donner du sang. En 2020, cette période d’un an a été réduite à trois mois.

Au lieu d’une interdiction générale, tous les donneurs potentiels seront désormais sélectionnés à l’aide d’un nouveau questionnaire évaluant leurs risques de contracter le VIH. « Les donneurs potentiels qui déclarent avoir eu des relations sexuelles anales avec de nouveaux partenaires au cours des trois derniers mois ne pourront pas donner jusqu’à une date ultérieure », a déclaré l’Associated Press.

Premières directives publiées pour les adolescents et les médias sociaux

Les adolescents devraient suivre une formation sur la « maîtrise des médias sociaux », déclare l’American Psychological Association. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

Mardi, l’American Psychological Association (APA) a publié son premier avis destiné aux parents, aux enseignants, aux entreprises technologiques et à d’autres personnes pour guider l’utilisation des médias sociaux par les adolescents, a rapporté Fox News.

Le Avis de santé sur l’utilisation des médias sociaux à l’adolescence comprend un certain nombre de recommandations, telles que l’établissement de « limites et de limites aux médias sociaux », la formation des adolescents à « l’alphabétisation des médias sociaux » et la réduction du risque d’exposition des adolescents à des « comportements illégaux ou psychologiquement inadaptés » sur les médias sociaux qui pourraient conduire à des comportements auto-inadaptés. nuire. Pour les enfants âgés de 10 à 14 ans, l’avis de l’APA recommande aux adultes de consulter les médias sociaux de leurs enfants et de proposer une discussion et un encadrement continus sur le contenu.

« Aidez votre enfant à comprendre que les gens sont sélectifs lorsqu’ils partagent uniquement ce qu’ils veulent que vous voyiez en ligne, en leur donnant une vue organisée de leur vie et de leur apparence », a déclaré le directeur scientifique de l’APA, Mitch Prinstein, dans une séance de questions-réponses sur le site Web de l’organisation.

Prinstein a déclaré qu’environ la moitié des adolescents signalent au moins un signe d’utilisation problématique des médias sociaux, avec des signes avant-coureurs tels que « être incapable de s’arrêter même quand ils le souhaitent, mentir pour continuer à utiliser les médias sociaux et ne pas suivre les routines quotidiennes, les devoirs. ou des relations », a déclaré Fox News.

L’intelligence artificielle pourrait permettre un diagnostic plus rapide et plus précis des crises cardiaques

Les progrès de l’IA pourraient alléger la pression sur les services d’urgence. (Getty Images) (Getty Images/iStockphoto)

UN étude publiée jeudi suggère qu’un algorithme développé à l’aide de l’intelligence artificielle (IA) pourrait fournir des diagnostics de crise cardiaque plus rapides et plus précis.

Des chercheurs de l’Université d’Édimbourg ont découvert que, comparé aux méthodes de test actuelles, un « L’algorithme appelé CoDE-ACS a pu exclure une crise cardiaque chez plus du double du nombre de patients, avec une précision de 99,6 % », a rapporté l’Independent.

L’algorithme a été développé à partir des données de 10 038 patients écossais suspectés d’avoir subi une crise cardiaque. En utilisant des informations sur les patients telles que l’âge, le sexe, les antécédents médicaux et les niveaux de troponine, il a produit un score de probabilité de 0 à 100 pour prédire si l’individu avait eu une crise cardiaque.

Les experts affirment que la capacité d’exclure plus rapidement les crises cardiaques pourrait alléger la pression sur les services d’urgence et réduire les admissions à l’hôpital en distinguant les patients dont la douleur est due à une crise cardiaque de ceux dont les symptômes sont causés par quelque chose de moins grave.