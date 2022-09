Ils sont accusés à tort d’être des réservoirs de virus, selon des chercheurs israéliens

Il n’y a aucune preuve convaincante reliant les chauves-souris à l’épidémie de Covid-19, ont découvert des chercheurs israéliens de l’Université de Tel Aviv après avoir examiné de nombreux articles scientifiques sur les maladies infectieuses.

“Deux ans après le début de la pandémie, nous ne savons toujours pas avec certitude quelle est l’origine exacte de la variante COVID-19”, Le Dr Maya Weinberg, l’auteur principal de l’étude, qui a été publiée dans le numéro d’août d’iScience, a déclaré.

Selon Weinberg, blâmer la pandémie – qui a coûté la vie à plus de 6,4 millions de personnes – aux chauves-souris est une “théorie erronée” ce “n’était pas basé sur des preuves scientifiques convaincantes suffisantes et a causé un stress et une confusion inutiles dans le monde entier.”

La possession d’anticorps contre le nouveau coronavirus par les chauves-souris ne signifie pas nécessairement que la maladie a été transmise à l’homme par elles. Cela montre seulement que les animaux ont pu survivre à la maladie et y sont devenus résistants, a déclaré le Dr Weinberg. “Les chauves-souris ont un système immunitaire très efficace qui leur permet de lutter relativement facilement contre des virus considérés comme mortels pour les autres mammifères.”

La chercheuse a déclaré que son équipe avait étudié des articles sur les origines d’environ 100 virus, dont le Covid-19, le SRAS et Ebola, constatant que près de la moitié des allégations concernant les chauves-souris étaient « sur la base de l’incidence des anticorps ou des tests PCR, plutôt que sur l’isolement réel de virus identiques. De plus, bon nombre des résultats rapportés ne sont pas convaincants.

LIRE LA SUITE: Le gouvernement américain pourrait être complice de l’émergence de Covid – Russie

“En général, les chauves-souris sont considérées à tort comme des réservoirs de nombreuses maladies contagieuses”, elle a ajouté.

Au contraire, les scientifiques “doit étudier en profondeur les capacités antivirales immunologiques des chauves-souris et ainsi obtenir de nouveaux moyens efficaces de faire face à la lutte de l’humanité contre les maladies contagieuses, le vieillissement et le cancer”, a déclaré le Dr Weinberg.