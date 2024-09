Les chauves-souris méritent-elles vraiment leur mauvaise réputation en matière de rage ?

Quel risque les chauves-souris représentent-elles pour la santé humaine ?

C’est la question que certaines personnes se posent après qu’un résident du comté de Brant a récemment été diagnostiqué avec un cas rare de rage humaine, qui proviendrait d’un contact avec une chauve-souris dans la région de Timiskaming.

Il s’agit du premier cas de rage humaine jamais enregistré dans le comté de Brant. Selon Santé publique Ontario, le dernier cas confirmé de rage humaine domestique dans la province a été signalé en 1967. À l’échelle nationale, il n’y a eu que 26 cas connus de rage humaine depuis le début de la déclaration en 1924.

Les chauves-souris ne sont qu’un des animaux qui peuvent transmettre le virus de la rage aux humains par contact avec la salive ou les muqueuses.

Les experts médicaux exhortent toute personne qui entre en contact avec une chauve-souris ou tout autre animal susceptible d’être enragé, même s’il n’y a pas de morsure ou de griffure visible, à consulter immédiatement un médecin et à commencer une série de doses de vaccin contre la rage.

La rage est considérée comme mortelle dans presque 100 % des cas une fois que le virus infecte le système nerveux central de l’être humain et que les symptômes commencent à apparaître. Il est recommandé aux personnes de faire preuve d’une extrême prudence lors de leurs interactions avec les animaux et de toujours consulter un médecin.

Bien que les experts conviennent de la nécessité d’une attention médicale rapide, ils affirment que les chauves-souris ne sont pas nécessairement les créatures dangereuses qu’on leur décrit parfois.

« Lorsque le virus pénètre dans une chauve-souris, il ne la fait pas baver et attaquer les gens. Il la fait agir comme si elle était malade et elle est donc plus susceptible de se retrouver sur le trottoir en plein milieu de la journée en très mauvaise posture », explique Dan Riskin, expert en sciences et technologies de CTV News, qui a fait son doctorat sur les chauves-souris. « C’est à ce moment-là que les gens entrent en contact avec le virus, ou qu’un chat ou un autre animal domestique entre en contact avec lui. Ce qu’il est vraiment important de garder à l’esprit, c’est qu’il faut garder ses animaux de compagnie vaccinés, car ils pourraient entrer en contact avec une chauve-souris et ils n’ont pas le même bon sens que vous. »



Les propriétaires d’animaux de compagnie en Ontario sont tenus de s’assurer que leurs chats, chiens ou furets, âgés de trois mois ou plus, sont immunisés contre la rage.

Scott Weese, professeur au Collège vétérinaire de l’Ontario, a déclaré qu’environ trois cas de rage canine et un cas de rage féline ont été signalés au Canada l’année dernière.

Empêcher les chauves-souris d’entrer

Les propriétaires sont invités à surveiller attentivement leurs propriétés pour éviter la formation de colonies de chauves-souris dans des endroits indésirables.

« Tout ce dont ils ont besoin, c’est d’un pouce et quart sur trois seizièmes, soit la moitié de la taille d’une pièce de dix cents. Ils peuvent donc pénétrer à peu près n’importe où », explique Kenney Charboneau, propriétaire de l’entreprise d’élimination des chauves-souris Bats Canada.

Charboneau a déclaré que les chauves-souris sont très actives en août et en septembre et peuvent se faufiler dans une maison par les soffites, les évents de toit et les cheminées.

« Cela commence généralement par des perchoirs nocturnes : ils traînent dans le bâtiment entre deux repas et ils s’y faufilent, puis, tout à coup, ils laissent une trace d’odeur et c’est ainsi que naissent les petites colonies », a déclaré Charboneau. « Et ils ne s’en vont pas. Ils ont une excellente mémoire. »



Voici quelques conseils de Charboneau pour garder les maisons sans chauves-souris :

Identifier les points d’entrée potentiels, tels que les trous dans les toits, les évents ou les cheminées

Installation de dispositifs d’exclusion à sens unique qui permettent aux chauves-souris de sortir, mais pas de rentrer

Sceller les futurs points d’entrée potentiels avec des matériaux tels que du mastic, de la mousse, du métal ou du treillis

Nettoyage et désinfection de la zone pour éliminer les agents pathogènes nocifs

Consulter un professionnel en cas d’infestation importante ou compliquée



Avec le reportage de Krista Sharpe