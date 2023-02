Les chauves-souris de l’Okanagan risquent de contracter une maladie fongique

Une maladie fongique se dirigeant vers la Colombie-Britannique depuis l’Alberta et l’État de Washington menace la population de petites chauves-souris brunes de la province.

Le syndrome du nez blanc, qui est inoffensif pour les humains et les animaux domestiques, attaque les chauves-souris pendant qu’elles hibernent en s’attachant à leur visage et en donnant l’apparence d’un nez blanc. Cela a conduit à la mort de millions de chauves-souris de faim.

Le programme communautaire des chauves-souris de l’Okanagan demande aux résidents de signaler toute chauve-souris malade ou morte trouvée dans la région avant le 31 mai.

Le champignon a été détecté pour la première fois dans l’État de New York en 2006 et s’est depuis propagé continuellement vers l’ouest. Les biologistes croient maintenant que son arrivée en Colombie-Britannique est imminente. Il n’y a pas encore de remède prouvé, bien que les experts disent qu’une augmentation du nombre de rapports pourrait aider à arrêter la propagation.

Si vous trouvez une chauve-souris morte, envoyez un courriel à okanagan@bcbats.ca ou appelez le 1-855-922-2287 poste 13.

Dans la région de l’Okanagan, le BC Community Bat Program s’associe à la Bat Education and Environmental Protection Society (Peachland), au Environmental Education Centre Okanagan (Kelowna), au Allan Brooks Nature Centre (Vernon), à l’Osoyoos Desert Society (Osoyoos), à BC Parks (Penticton ), Grist Mill (Keremeos), The Nature Trust (Twin Lakes) et Granby Wilderness Society (Grand Forks).

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

