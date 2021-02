Outre le PR négatif qu’ils ont reçu à la suite de la pandémie de coronavirus, les chauves-souris sont des créatures véritablement fascinantes. Ils dominent le ciel nocturne et peuvent voler jusqu’à 1 600 mètres (plus de 5 000 pieds). Mais comment le font-ils? Les scientifiques se demandent depuis longtemps comment certaines chauves-souris parviennent à voler aussi haut, surtout la nuit, sans la chaleur du soleil pour soutenir leur vol. Cela pourrait avoir quelque chose à voir avec leur vitesse et le vent environnant, suggère une nouvelle étude.

«Nous montrons que le vent et la topographie peuvent prédire des zones du paysage capables de supporter des ascensions à haute altitude, et que les chauves-souris utilisent ces emplacements pour atteindre des altitudes élevées tout en réduisant la vitesse anémométrique», a déclaré Teague O’Mara, auteur de l’étude publiée dans Current Biology En intégrant les conditions de vent aux ascensions à haute altitude, les chauves-souris peuvent exploiter l’énergie éolienne verticale dans le paysage nocturne.

Les scientifiques ont étudié des chauves-souris à queue libre européennes capables d’atteindre une vitesse de 135 kilomètres / heure. Leur vol est quelque chose Scitech Quotidien décrire comme «auto-alimenté». Ils dépendent du soulèvement orographique (de ou provenant de montagnes ou d’altitude) qui se produit lorsque l’air pousse contre un terrain ascendant. Les oiseaux réguliers peuvent le faire assez facilement pendant la journée, mais les chauves-souris doivent rester dans des zones très particulières dans l’air frais de la nuit pour atteindre de telles hauteurs.

Pour analyser ces zones, l’équipe a utilisé des chauves-souris avec des trackers GPS qui ont relayé leur emplacement dans un espace tridimensionnel, toutes les 30 secondes, tout au long de leur vol de nuit. Ils ont émergé juste après le coucher du soleil tous les soirs et ont volé constamment jusqu’à l’aube ou leur retour à la maison. Ils ont comparé le vol à des montagnes russes car leur descente après la hauteur du pic est très rapide. Ils ont également découvert que ces ascensions étaient prévisibles dans le paysage. Ils utilisent le même genre d’endroits où le vent balaie une pente pour les porter à haute altitude.

O’Mara a noté qu’il fallait beaucoup d’énergie pour voler de telles hauteurs la nuit. Il a dit que c’était un défi assez incroyable pour un animal comme la chauve-souris, car il ne peut percevoir que les 30 à 50 mètres devant lui. bien qu’il sache comment ils atteignent de telles hauteurs, il ne peut toujours pas confirmer pourquoi ou comment ils volent si vite.Si ce mystère est résolu, il peut avoir des applications dans des domaines tels que l’ingénierie bio-inspirée du vol à grande vitesse et à basse énergie, dit O » Mara.