Les chauves-souris battent les Saints 3-2 en 10 manches – Twin Cities

Les Saints de St. Paul étaient à un coup de la victoire dimanche après-midi, puis le désastre a frappé et ils ont perdu 3-2 en 10 manches contre les Bats de Louisville au Louisville Slugger Field.

La défaite a ramené les Saints à 36-27 dans la seconde moitié de la saison en Ligue internationale.

Alors que les Saints menaient 2-1 en neuvième, le lanceur de relève Cole Sands, qui est entré en jeu avec deux et deux retraits en huitième et a enregistré le dernier retrait de la manche, a retiré le premier frappeur de la manche. Jacob Hurtubise des Bats a marché, a volé le deuxième et s’est avancé au troisième sur un groundout. Sur un terrain de 1-2, Jason Vosler a réussi un doublé juste au-dessus du bras tendu du voltigeur central des Saints Michael Helman qui a marqué Hurtubise pour égaliser le score et envoyer le match en manches supplémentaires.

Les Saints n’ont pas réussi à marquer en début de 10e. En fin de manche, avec Henry Ramos de Louisville le coureur classé deuxième et un retrait, Jhonny Pereda a marqué un simple au centre, déplaçant Ramos à la troisième place alors que Pereda prenait la deuxième place sur le lancer à la maison. Sur le premier lancer de Jose Barrero, il a frappé un coup du bout du bâton qui s’est placé entre le joueur de premier but de St. Paul, Yunior Severino, et le sac du premier but dans le champ droit pour un simple qui a marqué le point gagnant.

Avant cela, les points étaient difficiles à réaliser et les lancers des Saints étaient exceptionnels.

Brooks Lee a commencé le score des Saints dès la première manche avec un circuit en solo de 411 pieds vers la droite, son quatrième circuit avec les Saints, portant le score à 1-0.

Pereda a égalisé le score pour les Bats avec un circuit en solo au centre gauche dans le deuxième, son sixième de la saison.

Au quatrième, Severino a lancé son huitième circuit avec les Saints et son 32e de la saison, une explosion en solo au centre droit qui a permis à St. Paul de mener 2-1.