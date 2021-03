L’année est 2021 et vous pouvez maintenant acheter des « chaussures Satan », qui contiennent une goutte de sang humain. Ou vous pourriez – s’ils ne s’étaient pas vendus en moins d’une minute depuis son lancement. Les chaussures, lancées par le rappeur américain Lil Nas X en collaboration avec une société de farces basée à Brooklyn MSCHF, sont ornées d’un pentagramme et du numéro 666. Le sang est censé provenir d’employés de la société de farces MSCHF qui l’ont mélangé avec de l’encre pour remplir un air bulle dans chaque paire de «chaussures Satan». Les baskets noires et rouges ont été fabriquées avec des Nike Air Max 97. Selon CNN, les chaussures se sont vendues en moins d’une minute depuis son lancement.

Nike, cependant, s’est distancé des chaussures sataniques – en poursuivant la société de farces qui les a fabriquées. Selon Reuters, Nike a déclaré dans le procès que la société, MSCHF Product Studio Inc, avait enfreint et dilué sa marque avec des chaussures noires et rouges sur le thème du diable, qui ont été mises en vente en ligne lundi. Lil Nas X n’est pas désigné comme défendeur dans la poursuite. Plusieurs médias ont rapporté que les chaussures se sont vendues en moins d’une minute au coût de 1018 dollars la paire. Lil Nas X a déclaré sur Twitter qu’il choisirait le destinataire de la 666e paire parmi les utilisateurs de médias sociaux qui ont diffusé l’un de ses tweets. Nike, dans son procès intenté devant le tribunal fédéral de New York, a déclaré que les chaussures avaient été produites «sans l’approbation et l’autorisation de Nike» et que la société n’était «en aucun cas liée à ce projet».

«Il existe déjà des preuves de confusion et de dilution importantes sur le marché, y compris des appels au boycott de Nike en réponse au lancement des chaussures Satan de MSCHF sur la base de la croyance erronée que Nike a autorisé ou approuvé ce produit», indique le procès. Nike a demandé au tribunal d’empêcher immédiatement MSCHF d’exécuter les commandes pour les chaussures et a demandé un procès devant jury pour demander des dommages-intérêts.

Alors qu’une controverse juridique se déroulait, Twitter était à la fois dégoûté et amusé par les chaussures satan.

Bonjour lil nas XI a acheté une paire de tes chaussures et maintenant je me suis réveillé en enfer? Est-ce que yk comment aider avec ce problème? – RAKO☘️ (@rakothehoeless) 29 mars 2021

J’ai acheté une paire et mes canapés ont commencé à voler wtf – ₐ (@bornlites) 29 mars 2021

J’ai acheté une paire et mes meubles ont commencé à flotter wtf – jaden 🔆 (@jadenonfireeee) 29 mars 2021

Vendredi, le rappeur de 21 ans, lauréat d’un Grammy, a publié une vidéo pour la nouvelle chanson «Montero (Call Me By Your Name)» dans laquelle il danse avec un personnage portant des cornes de diable – et les chaussures Satan.