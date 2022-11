“Les chaussures les plus rapides du monde” promettent une augmentation de 250 % de votre vitesse de marche

J’adore marcher, mais cela a ses inconvénients si je suis pressé. Démarrage de Pittsburgh Robotique de quart pense qu’il a une solution à la lenteur embêtante de la marche : des chaussures intelligentes à roulettes appelées Moonwalkers qui promettent une augmentation de 250 % de votre vitesse de marche.

À première vue, vous pourriez penser qu’il s’agit d’une forme de patins à roulettes étranges, mais la société insiste sur le fait qu’il s’agit d’un nouveau produit et qu’ils méritent d’être appelés “les chaussures les plus rapides au monde”. Les chaussures s’attachent à vos chaussures habituelles comme des sandales fantaisie. Chaque chaussure arbore une conception articulée pour permettre un mouvement de marche normal tandis que huit roues motrices vous font avancer plus rapidement que vous ne pourriez le faire vous-même.

Robotique de quart



Séquences vidéo des Moonwalkers en action font ressembler les chaussures à des créations de science-fiction. Ils ont une vitesse de pointe de 7 mph (11 km/h), une autonomie moyenne de 6,5 miles (10,5 kilomètres) et un poids de 4,2 livres (2 kilogrammes).

Le changement est le financement Marcheurs lunaires sur Kickstarter, les mises en garde habituelles s’appliquent donc. Tous les projets de financement participatif ne livrent pas à temps et comme prévu. Les chaussures coûtent beaucoup plus cher que vos coups de pied standard. Le niveau de prix super early adopter est de 1 099 $ (960 £, 1 720 AU $). Le Kickstarter a déjà attiré plus de 200 000 $, ce qui le place bien au-dessus de son objectif initial de 90 000 $.

Les chaussures sont équipées d’un logiciel destiné à s’adapter à vos mouvements. Un frein électronique bloque les roues en cas de besoin, comme lorsque vous montez des escaliers. Le frein est déclenché par des mouvements spécifiques du pied droit. Un vidéo d’instruction guide les nouveaux Moonwalkers à travers le démarrage.

Les navetteurs ont actuellement de nombreuses options pour les appareils motorisés allant des planches à roulettes aux scooters. Si vous aimez les modes de transport inhabituels à pied, Patins électriques Drift W1 de Segway également faire l’affaire. Les Moonwalkers pourraient être une alternative intéressante pour leur petite taille et leur portabilité. Il y a aussi un facteur cool dans leur apparence et leurs mouvements. Vont-ils révolutionner la marche ? Cela reste à voir.