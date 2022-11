Les chaussures les plus rapides au monde alimentées par l’IA arriveront bientôt sur les marchés

Parfois, il est étonnant de penser à tout le chemin parcouru en termes d’avancées scientifiques et technologiques. Au fil des ans, les films et les romans de science-fiction ont dépeint de nombreux phénomènes, qui se sont transformés en réalité avec le temps, comme les holographes et les robots. Cependant, ils sont loin d’être intégrés à notre utilisation quotidienne.

Cela dit, si vous avez regardé le film GI Joe, qui est basé sur la marchandise populaire du même nom, vous vous souviendrez peut-être des chaussures spécialement conçues portées par le protagoniste qui ont augmenté sa vitesse de course de près de 10 fois. Alors que la chaussure semble encore être un rêve lointain, vous serez peut-être étonné de savoir qu’elle a été réalisée.

Une société basée à Pittsburgh nommée Shift Robotics a mis au point des chaussures AI alimentées par batterie, qui peuvent vous faire marcher beaucoup plus vite que votre vitesse générale. En fait, les chaussures peuvent augmenter votre vitesse de 250 % et sont donc promues comme les chaussures les plus rapides au monde. La société a nommé les chaussures «Moonwalkers».

Ces Moonwalkers ressemblent à des chaussures de roller normales, mais les roues motorisées qu’elles contiennent vous permettront d’augmenter votre vitesse. Si votre vitesse de marche normale est de 2,5 à 4 m/h, les chaussures peuvent l’augmenter de 7 m/h à 11 km/h. Jetez un œil à cette vidéo, partagée par la poignée YouTube officielle de Shift Robotics, expliquant le mécanisme en détail :

Les chaussures sont alimentées par un moteur brushless de 300W. Il pèse 1,9 kg et possède 8 roues. Ils ont une boîte de vitesses avec intelligence artificielle. À l’aide des capteurs, l’IA surveille la façon dont un porteur marche et l’algorithme ajuste automatiquement la puissance des moteurs pour correspondre et synchroniser la vitesse, en l’augmentant et en la diminuant lorsque l’utilisateur marche plus vite ou plus lentement.

Selon le PDG de Shift Robotics, Shunji Zeng, les Moonwalkers ne sont pas des chaussures de skate mais des chaussures normales. Il a également dit qu’il n’est pas nécessaire d’avoir une formation préalable pour les utiliser. Le premier lot de ces chaussures devrait être lancé d’ici mars de l’année prochaine, chaque paire coûtant environ Rs 1,25 lakh.

