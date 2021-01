Getty Images / iStockphoto

Danskos, Crocs et Blundstones ont longtemps sauvé la vie des infirmières, des travailleurs des services alimentaires et d’autres personnes qui passent toute la journée debout.

Elise Maroc travaille dans un métier très désordonné. OB / GYN en résidence à l’hôpital du comté de Los Angeles, elle est fréquemment éclaboussée de liquides: «sang, liquide amniotique, pipi, merde, vous l’appelez», a-t-elle détaillé par téléphone, quand je lui ai demandé avec hésitation de préciser. Dans les équipes de 24 heures du Maroc, elle estime que plus de la moitié du temps elle est debout, à marcher et à courir. En conséquence, ses chaussures subissent beaucoup d’abus. Ces fluides? «Ils tombent tous sur mes pieds.»

Au cours de ses semaines de travail parfois de 80 heures, le Maroc a déclaré que les chaussures qu’elle porte tous les jours importaient vraiment. «J’ai définitivement commencé à essayer de porter des baskets et ça ne suffisait pas», dit-elle. « Vous les portez tellement si vous faites également de l’exercice. » Lorsque le Maroc a découvert les sabots Calzuro, qui peuvent être à la fois stérilisés dans un autoclave médical et mis au lave-vaisselle, elle s’est immédiatement convertie. «Les gens de ma profession parlent de chaussures tout le temps», a ajouté le Maroc. «Tout le monde a des opinions bien arrêtées.»

Pour les centaines de milliers de travailleurs essentiels dans des domaines tels que les soins de santé, la restauration et l’éducation qui sont chargés d’être debout pendant toute la durée de leurs quarts de travail, les chaussures viennent juste après les masques en tant que vêtement le plus important qu’ils mettent. pour la journée. Dans certaines professions, les travailleurs peuvent rester debout jusqu’à 16 heures, et rentrer à la maison avec des pieds endoloris n’est tout simplement pas une option. Au milieu d’une pandémie, lorsque le fardeau des travailleurs essentiels est particulièrement élevé, les chaussures de soutien doivent être une réflexion après coup. Il y a des choses plus importantes sur lesquelles se concentrer.

« Quand j’ai commencé [in podiatry], les gens demandaient: « Y a-t-il une obligation de porter des chaussures laides? » Le Dr Ami Sheth, un podiatre basé à Los Gatos, me l’a dit par téléphone. Même alors, la fouille n’a pas fait mal. Tout ce qui comptait, c’était que ses pieds – dans un travail où elle était intensément consciente à quel point de mauvaises chaussures pouvaient avoir de mauvaises conséquences – étaient confortables. «Beaucoup de gens se lancent dans la podiatrie parce qu’ils ont mal aux pieds», a déclaré Sheth. «La blague courante est: ‘Ce médecin est habillé si mignon. Donnez-lui deux ans. »

«Du sang, du liquide amniotique, du pipi, de la merde, vous l’appelez»

Il va donc de soi que certaines marques de chaussures sont devenues au fil du temps les incontournables éprouvées pour les travailleurs qui sont debout toute la journée. Vous reconnaissez probablement les trois grands: Danskos, Birkenstocks et Crocs. Mais il y a autant de perspectives sur Pourquoi une infirmière ou un chef peut choisir une chaussure plutôt qu’une autre car il y a des travailleurs essentiels eux-mêmes. Et bien que ce soit les options les plus familières à un étranger, les options de chaussures de soutien commercialisées aux travailleurs essentiels sont apparemment infinies.

Le Maroc avait évolué des baskets aux Danskos à l’école de médecine, mais a trouvé que les sabots étaient trop lourds pour se promener. Elle a préféré les sabots Calzuro plus légers, une marque italienne qui existe depuis les années 80. «La chose n ° 1 est que lorsque je suis en chirurgie, je ne veux pas penser à mes pieds. Je ne veux pas penser à mon dos. Mais la deuxième chose la plus importante est, quelles chaussures seront hygiéniques? »

Il existe quelques facteurs communs qui expliquent comment un travailleur essentiel décide des chaussures à porter. Le plus important est qu’ils sont confortables pour les longues périodes de travail, qu’ils peuvent être portés toute la journée et ne pas se décomposer ou causer des douleurs à la voûte plantaire. Ensuite, il y a les questions de nettoyage et de résistance au glissement: dans des endroits comme les cuisines ou les salles d’opération, il peut y avoir beaucoup de liquide qui vole et l’assainissement – surtout maintenant – est extrêmement important. Le fondateur des sabots Calzuro, Gianfranco Bidoia, était «toujours préoccupé par la contamination», m’a dit Jenifer Wynne, le distributeur américain des chaussures de fabrication italienne. Pendant la pandémie, «la demande de sabots Calzuro a définitivement augmenté», a déclaré Wynne. «Ils sont vraiment considérés comme des chaussures de protection individuelle.»

Bien que la combinaison de ces considérations ne donne pas toujours les chaussures les plus élégantes – les matériaux stérilisables et le support de la voûte plantaire ne crient pas vraiment à la mode – l’apparence des chaussures n’est en aucun cas une réflexion après coup. Andi Repine, une infirmière praticienne pédiatrique à l’hôpital AI duPont pour enfants à Wilmington, Delaware, a déclaré qu’elle changeait ses Danskos pour correspondre à ses tenues. « J’ai trois paires: noir avec une empreinte florale, gris et guépard, bien sûr », a déclaré Repine. «Certaines personnes les qualifient de moche, mais je ne leur fais pas attention car en fin de compte, il s’agit de la façon dont ils me font sentir les pieds.

Danskos sont probablement devenues les chaussures les plus reconnaissables dans les secteurs de la santé et des services alimentaires au cours des 30 années écoulées depuis leur développement. Danskos s’est répandu parmi les travailleurs dans des domaines essentiels par «bouche à oreille», m’a dit Jim Fox, PDG de Dansko. Mais au départ, ce n’était pas comme si Dansko faisait quelque chose de nouveau. «Une partie de la chose à réaliser est que la conception du sabot lui-même existe depuis des siècles», a déclaré Fox. «Ce n’est pas comme Dansko [invented] cette conception spécifiquement. »

Dansko a été fondée en 1990 par un couple mari et femme, Peter Kjellerup et Mandy Cabot. Lors d’un voyage au Danemark à la fin des années 80, Kjellerup et Cabot, qui dirigeaient une installation équestre en Pennsylvanie, ont trouvé que les sabots étaient la chaussure de grange parfaite. «Ils ont commencé à les amener aux États-Unis et à les partager avec des amis», a déclaré Fox. Lorsque Cabot a vu la demande augmenter, ce n’était qu’une question de temps avant que leur conception ne fasse son chemin. «Quiconque est debout toute la journée – travailleurs de la restauration, éducateurs, gens du secteur de la santé – se rend compte que vous devez prendre soin de vos pieds pour que vous puissiez faire le reste de votre travail. Vous avez suffisamment de choses à craindre. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Calzuro (@calzuro)

Pour Erin Fitzgerald, infirmière autorisée à l’étage de greffe de moelle osseuse et de cellules souches au Memorial Sloan Kettering Cancer Center à Manhattan, Danskos a été le premier sabot infirmier qu’elle a essayé, et elle n’a jamais regardé en arrière. Fitzgerald travaille par quarts de 12,5 heures et elle estime qu’elle est debout environ la moitié du temps. Ne pas porter les bonnes chaussures «peut faire la différence [between] avoir mal après les quarts de travail et les jours de congé », a-t-elle expliqué. «Il y avait une différence notable lorsque je suis passé aux sabots par rapport aux baskets», dit-elle. «Je dors toujours avec mes jambes surélevées après un quart de travail et je porte des bas de compression quand je le peux, mais les sabots fournissent tellement de soutien et je ne semble pas avoir besoin d’autant de temps de récupération.»

Pour certaines professions, cependant, Danskos n’a pas une qualification: la légèreté. Une amie pédiatre a décrit avoir échangé ses Danskos contre des baskets légères pendant sa résidence, alors qu’elle travaillait par quarts de 12 à 24 heures, car «en pédiatrie, courir beaucoup est juste quelque chose que vous faites». L’aération est également une qualité importante pour les endroits chauds comme les cuisines. «Les sabots sont vraiment d’excellentes chaussures de cuisine, mais j’ai constaté que si je suis debout pendant plus de 10 heures, mes pieds gonflent et ils ne rentrent pas dans les chaussures», Millicent Souris, directeur de l’alimentation d’urgence à St. John’s Bread & Life, m’a dit. Au lieu de cela, Souris porte Blundstones, la marque australienne de bottines Chelsea qui est récemment devenue à la mode. La semelle en caoutchouc fait une énorme différence, a déclaré Souris. «J’ai beaucoup souffert dans ma vie, avec des chaussures, des baskets et des tongs terribles. Je ne peux plus faire ça.

Souris a déclaré qu’elle avait cédé à porter des «chaussures très peu cool» lorsqu’elle travaillait dans les cuisines de restaurants chics où les tapis de sol – destinés à contrer la fatigue – n’étaient pas autorisés parce que les propriétaires pensaient qu’ils étaient «dégoûtants». «C’est vraiment cool de renoncer à la santé de votre dos et de vos pieds pour que certains égocentriques puissent essayer de se faire un nom dans la cuisine de New York», a déclaré Souris.

Les travailleurs de l’industrie cinématographique étaient connus pour porter des Blundstones pendant des années avant qu’ils ne deviennent cool, m’a dit Olga Abramson, une travailleuse du cinéma. « Je déteste un peu qu’ils sont maintenant à la mode parce que vous pouviez repérer les cinéastes à leurs chaussures. »

Le fait de devenir cool est un phénomène courant pour les chaussures peu attrayantes généralement reléguées dans les cabinets médicaux et les cuisines arrière. Danskos et Birkenstocks ont tous deux connu une renaissance du style au cours des 10 dernières années, Danskos devenant disponible dans des coloris plus tendances et Birkenstocks s’associant à des marques de mode comme Proenza Schouler. Les sabots Calzuro, la chaussure de choix des professionnels de la santé comme le Maroc, ont été rédigés dans Bon Appétit. Amanda Parker, la directrice générale de Cowgirl Creamery, a déclaré qu’elle était dévouée à porter «un grand service de restauration laid Birks» lorsqu’elle a fait un voyage de travail à travers l’Amérique en tant que fromagère. «Ils sont indestructibles. Vous pourriez laisser tomber un couteau sur votre pied et probablement aller bien. » On ne peut pas en dire autant des Rick Owens Birks aux bouts ouverts, mais ils n’étaient pas exactement conçus à cette fin, après tout.

Les collaborations de haute couture n’étaient pas non plus censées être abordables pour les travailleurs dans des domaines qui souvent ne rapportent pas beaucoup d’argent. Mais les alternatives les plus classiques ne sont pas non plus vraiment bon marché. Danskos, Birkenstocks, sabots Calzuro, Blundstones et Sanitas coûtent tous plus de 100 $, tandis que les Crocs, un autre choix de chaussures courant pour les travailleurs essentiels, dépassent rarement 50 $.

C’est pour cette raison que de nombreux travailleurs essentiels commencent avec Crocs et se mettent à niveau au fil du temps. Repine a commencé sa carrière d’infirmière chez Crocs. «J’ai rapidement remarqué que mes pieds me tueraient à la fin de mon quart de travail», dit-elle. «Mais ils étaient bon marché et je n’essayais pas de dépenser de l’argent en chaussures de travail.» Souris a souligné qu’une paire de Danskos lui rapportait plus qu’une journée de salaire. «Les cuisiniers ne gagnent pas d’argent, donc j’ai généralement des chaussures terribles», dit-elle. Alors, quand elle a trouvé une paire de Blundstones dans un marché aux puces pour 5 $, elle était contente. (Au plus fort de la pandémie l’année dernière, Dansko et Calzuro ont tous deux organisé des initiatives pour donner des chaussures à des travailleurs essentiels.)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Dansko (@dansko)

Alors que l’American Podiatric Medical Association attribue des sceaux d’approbation aux chaussures et aux produits de chaussures qui «favorisent la bonne santé des pieds», Sheth a déclaré que la décision sera toujours très personnelle. Mais un bon point de départ est de déterminer la hauteur de vos arches avec le test de l’eau du bain. Lorsque vous sortez de la douche ou du bain, regardez votre empreinte humide sur le sol (ou un morceau de carton si vous ne voulez pas mouiller votre sol). «Si vous avez plus d’empreinte au sol, vous avez une voûte inférieure. Si vous avez moins d’empreinte, vous avez une voûte plus haute. » Déterminez le type de chaussures dont vous avez besoin en fonction de vos voûtes. «La plupart des gens pourraient utiliser un petit support de voûte plantaire», a ajouté Sheth.

Sheth a dit que par-dessus tout, vous devriez pouvoir bouger vos pieds et vos orteils dans vos chaussures et que vos chaussures devraient être confortables pour toi. «Vos chaussures doivent respirer», dit-elle. «De nombreux travailleurs essentiels n’ont pas le luxe de se mettre et de sortir de leurs chaussures. Vous êtes masqué, habillé, équipé et les salles de repos ont été enlevées. Vous voulez vous assurer qu’il y a une aération. » À la maison, les mêmes conseils s’appliquent, même pour les travailleurs à distance coincés derrière un ordinateur portable toute la journée. «Je dis aux gens d’avoir une paire de chaussures de maison aussi», recommanda Sheth. «Vous faites la lessive. Vous vous déplacez. Vous faites la vaisselle. Ne vous habillez pas en fonction de l’emplacement », dit-elle. «Habillez-vous en fonction du travail accompli.»