Les chaussures de football féminines pourraient être révolutionnées après que les résultats révèlent que 82% des joueuses souffrent d’inconfort régulier | Nouvelles du football

Les chaussures de football féminines pourraient être révolutionnées après que les résultats ont révélé que 82 % des joueuses à travers l’Europe ressentaient une gêne régulière.

L’Association européenne des clubs a organisé lundi son premier Sommet du football féminin à Londres et a révélé les résultats de 12 mois de recherche sur les chaussures de football.

Traditionnellement, toutes les chaussures de football pour femmes et hommes sont les mêmes, basées sur un pied masculin blanc générique.

Après avoir parlé avec 350 footballeuses de clubs à travers l’Europe et scanné leurs pieds, des recherches menées pour l’ECA suggèrent que les filles et les femmes devraient se voir proposer deux nouveaux modèles de chaussures.

Les pieds féminins sont différents des hommes, non seulement plus petits en général, mais avec une voûte plantaire plus haute et une différence de forme de talon.

Quatre-vingt-deux pour cent des 350 joueurs interrogés par l’ECA ont déclaré ressentir régulièrement une certaine gêne lorsqu’ils portaient des bottes.

La recherche, dirigée par le Dr Katrine Kryger de l’Université St. Mary’s, a reconnu qu’une chaussure de football ne peut pas prévenir les blessures, telles que la série de ruptures du LCA qui ont été observées récemment dans le football féminin, mais que le confort et le choix devraient être un droit. pour toutes les footballeuses.

Les recherches du Dr Kryger ont également montré comment l’ethnicité joue également un rôle important dans la forme du pied. Cependant, elle espérait que deux modèles de chaussures représenteraient une offre pour la majorité des joueurs.

La responsable du football féminin de l’ECA, Claire Bloomfield, a insisté sur le fait que ce n’était pas un gadget et que ce n’était que le début d’une recherche indispensable sur les besoins des footballeuses.

Le Dr Kryger a l’intention de partager gratuitement ses recherches avec les fabricants de chaussures dans le but de rendre le football pour les filles et les femmes plus confortable et de sensibiliser davantage à la prévention des blessures.

Une exclusivité Sky Sports Nouvelles Une enquête menée plus tôt ce mois-ci a révélé que les adolescents pratiquant un sport de masse étaient 29 fois plus susceptibles de nécessiter une chirurgie de reconstruction du genou du LCA qu’il y a 20 ans, les filles et les jeunes femmes étant à haut risque.

Un groupe de chirurgiens et de médecins pense qu’un échauffement de prévention des blessures de 10 à 15 minutes avant l’entraînement ou le sport de compétition pourrait réduire le risque de blessure au LCA de 50 à 70 %. Ils ont également appelé à des recherches indispensables sur les raisons pour lesquelles les athlètes féminines sont susceptibles de subir de graves blessures au genou, comme une rupture du LCA.

Le duo anglais Leah Williamson et Beth Mead ont tous deux subi des blessures au LCA





La chaussure de football à LED pour femmes dévoilée avant la Coupe du monde

Nike a dévoilé sa « conception de chaussures de football pour femmes la plus étudiée » de l’histoire avant la Coupe du monde féminine.

La chaussure Phantom Luna, dont la fabrication a duré deux ans, présente un design unique spécifiquement demandé par les footballeuses.

La botte n’est pas purement féminine, mais a été conçue avec le pied féminin principalement au premier plan avec certains aspects de conception.

Les recherches de Nike ont révélé que le jeu féminin est davantage axé sur l’attaque en équipe et exige plus de passes tactiles en général, ce qui a permis de fabriquer la Phantom Luna avec des zones tactiles plus larges pour optimiser la connexion de la chaussure au ballon.

Le Phantom Luna est anatomiquement conçu avec une manchette inférieure pour s’adapter à la cheville féminine, tandis que le col supérieur offre un verrouillage accru pour réduire la traction en rotation au niveau du genou, réduisant ainsi le risque de blessures au LCA pour les hommes et les femmes.

La botte a également des hauteurs de voûte disponibles allant du pied plat à la voûte plantaire haute, tandis que la conception tente de lutter contre l’irritation d’Achille avec des talons hauts pour réduire le temps d’effraction lors des matchs rapides.

Le Phantom Luna a un nouveau motif de crampons circulaires innovant, nommé Cyclone 360, qui permettra aux joueurs de se déplacer plus librement avec agilité, précision et sécurité sur le terrain.