Le monde des chaussures de football est à la fois plus grand et plus petit que jamais. Ils n’ont jamais été aussi percutants, plus ancrés dans le jeu qu’ils ne le sont actuellement, mais ils sont largement consolidés par trois grands fabricants.

Deux de ces géants de l’habillement sportif, Adidas et Nike, fabriquent deux des chaussures les plus célèbres du football: la Predator d’Adidas et la Mercurial de Nike. Et, par une coïncidence extraordinaire, les deux marques ont toutes deux introduit mardi des évolutions de leurs conceptions de chapiteau. Nous décomposons les tout nouveaux Predator Freak et Mercurial Dragonfly.

Aller à: Adidas Predator Freak | Nike Mercurial Dragonfly

Adidas Predator Freak

Adidas dit qu’il a inspiré le design du Freak des prédateurs du passé. Adidas

Peu de gens dans l’univers X-Men sont aussi puissants, aussi influents, aussi immédiatement reconnaissables que Mystique. La façon dont ses yeux jaunes apparaissent sur sa peau bleue et hérissée, elle attire l’attention depuis sa première apparition en 1978.

Adidas Predator a été tout aussi influent et reconnaissable (et parfois, la marque a également été commercialisée avec autant de puissance) depuis son introduction en 1994. Donc, bien qu’Adidas n’ait pas explicitement dit que sa dernière édition du Predator s’inspire de Mystique, les parallèles entre l’infâme mutant et le Predator Freak (allez!) sont clairs pour tous.

2 Liés

Pour commencer, il y a la combinaison de Team Royal Blue et Solar Yellow. Cela est rendu encore plus frappant par les 225 pointes qui poussent tout au long de l’extérieur de Demonskin.

La technologie a été introduite pour la première fois avec Predator Mutator de l’année dernière, mais d’autres ont été ajoutés au Freak après de nombreux commentaires des joueurs, en mettant l’accent sur un meilleur contrôle et une plus grande capacité de déviation. C’est le genre d’armement avancé qui aurait été disponible pour l’alter ego humain de Mystique, Raven Darkholme, qui a occupé le poste de directeur adjoint de l’Agence de planification de la recherche avancée de la défense au ministère de la Défense.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Et, bien que n’étant pas spécifique à Mystique – même si elle a joué un rôle de premier plan dans le film – il est difficile de ne pas voir les veines bleues présentes dans les Trois bandes blanches et de ne pas penser à la transformation de Jean Grey en Phoenix en 2006 « X-Men 3: Le dernier combat. «

Peut-être que nous aimons trop les bandes dessinées et les super-héros, peut-être que nous imaginons tous ces liens avec Mystique et X-Men. Adidas affirme qu’il s’est inspiré du design du Predator Accelerator de 1998 et du Predator Precision de 2000. Nous ne doutons pas que ce soit vrai – les trois bandes qui s’enroulent sous la botte rappellent certainement le Predator Mania de 2002 – mais il est difficile d’échapper aux connexions avec l’univers cinématographique Marvel.

Jennifer Lawrence comme Mystique dans «X-Men: First Class». Getty

L’autre amélioration notable apportée par Adidas au Freak est sa conception de col fendu. Le fabricant allemand affirme que cela, par rapport à la construction précédente en une seule pièce, permet une plus grande amplitude de mouvement du pied et une meilleure adaptabilité à différentes formes de pied.

Paul Pogba, Toni Duggan, Marc-André ter Stegen, David Alaba et Abby Dahlkemper sont les fers de lance du lancement du nouveau Predator Freak, mais vous pouvez vous attendre à voir d’innombrables stars avec Mystique sur leurs pieds assez tôt.

Nike Mercurial Dragonfly

La Nike Mercurial Dragonfly fait appel à 23 ans d’existence du silo de chaussures pour l’inspiration du design. Nike

L’inspiration de conception pour le Dragonfly, selon Nike, est double: une aile de libellule (comme vous l’avez peut-être deviné) et une carte mère d’ordinateur. Rassemblez ces éléments et cela ressemble aussi à une bande dessinée.

L’aspect semi-transparent de la libellule, un blanc translucide recouvrant un éventail de couleurs vives en dessous, rappelle le kaléidoscope de couleurs de l’aile de l’insecte qui est révélé par juste la bonne lumière. Plus littéralement, cependant, Nike a cherché à rendre ce livre aussi léger et efficace que possible dans son transfert d’énergie, comme les ailes d’une libellule.

Regardez cette carte mère de couleurs et vous trouverez certaines des teintes les plus célèbres des 23 années d’existence du Mercurial. Nike ne les nomme pas explicitement, mais il est difficile de ne pas se souvenir des Cactus et Berry qui ont fait des vagues lors de leur introduction sur les Vapor III et Vapor IX il y a toutes ces années.

La marque basée dans l’Oregon a décidé de développer la dernière édition du silo avec plusieurs principes à l’esprit, mais il y a un objectif primordial pour la chaussure de vitesse de premier plan du football: créer un toucher et un ajustement qui donnent au Dragonfly l’impression d’être une extension du pied.

Et par une chaude journée printanière passée à gambader dans l’herbe, y a-t-il quelque chose de plus majestueux qu’une libellule posée sur votre pied?

Attendez-vous à voir des stars telles que Cristiano Ronaldo et Ada Hegerberg les porter bientôt sur le terrain.