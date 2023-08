Les chauffeurs UPS peuvent gagner jusqu’à 172 000 $ sans diplôme

La semaine dernière, UPS a fait la une des journaux après avoir annoncé que ses chauffeurs toucheraient en moyenne 170 000 $ en salaire et en avantages sociaux à la fin d’un contrat de cinq ans avec le Syndicat des Teamsters.

L’accord de principe, qui a été conclu le 25 juillet, augmenterait le salaire des travailleurs à temps partiel à au moins 21 dollars de l’heure et mettrait fin aux heures supplémentaires obligatoires, tandis que les travailleurs à temps plein paieraient en moyenne 49 dollars de l’heure, rapporte CNBC. L’accord de principe couvre tous les chauffeurs-livreurs UPS aux États-Unis. Ils sont au milieu d’un vote de ratification qui se termine le 22 août.

En conséquence, l’intérêt pour le géant du transport maritime est monté en flèche : dans la semaine qui a suivi l’annonce de l’accord, Indeed a enregistré une augmentation de plus de 50 % des recherches d’emploi avec « UPS » ou « United Parcel Service » dans le titre, Nouvelles Bloomberg rapports, principalement pour les rôles de chauffeur-livreur.

Mais ce n’est pas le seul emploi chez UPS qui ne nécessite pas de baccalauréat et qui paie six chiffres :

Les chauffeurs de semi-remorque gagnent en moyenne 162 000 $ (112 000 $ plus 50 000 $ en avantages sociaux)

Les chauffeurs long-courriers gagnent en moyenne 172 000 $ (122 000 $ plus 50 000 $ en avantages)

La stratégie d’UPS pour attirer et retenir les talents est à deux volets : augmenter le salaire de ses chauffeurs-livreurs, et embaucher et promouvoir en interne chaque fois que possible.

Danelle McCusker Rees, présidente des ressources humaines et de la formation opérationnelle chez UPS, a débuté chez le géant du transport maritime en 2002 en tant qu’aide-chauffeur à temps partiel. « Chaque emploi UPS – même à temps partiel – est une opportunité de carrière », a-t-elle déclaré à CNBC Make It. « J’en suis un exemple. »

Entre 2018 et 2022, 38 000 employés à temps partiel d’UPS ont été promus à des postes à temps plein, rapporte l’entreprise.

Si vous êtes intéressé à travailler chez UPS, « un état d’esprit axé sur le client est essentiel », souligne McCusker Rees. « L’agilité est également importante… en tant qu’entreprise, nous avons la capacité de nous adapter rapidement aux conditions changeantes du marché, et nos employés doivent également être flexibles. »

Mais le trait le plus important pour lequel l’entreprise embauche, en particulier dans les rôles de conduite, est « le dévouement au travail et la ponctualité », dit-elle. « Nous attendons de nos employés qu’ils soient à l’heure afin que nous puissions être à l’heure pour nos clients, mais nous nous engageons à vous apprendre le reste ! »

