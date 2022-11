Les chauffeurs montrent à quoi ressemble vraiment le travail dans les transports en commun

Les chauffeurs du transport en commun d’Edmonton partagent parfois quotidiennement des images de ce qu’ils voient dans les autobus et le TLR dans l’espoir que cela poussera la ville à embaucher plus d’agents de la paix du transport en commun.

Harminder Brar conduit des bus ETS depuis 12 ans et dit qu’il n’a jamais vu le système dans un tel chaos. Il décrit comment lui et ses collègues opérateurs constatent régulièrement une consommation de drogue ouverte et des passagers indisciplinés.

“J’ai été agressé verbalement plus de fois que je ne peux compter”, a-t-il déclaré à CTV News Edmonton.

“Vous allez au travail en espérant que vous faites vos huit heures en douceur, efficacement, que vos passagers sont en sécurité et que vous n’avez pas à vous retrouver dans une situation où vous devez faire face à une situation difficile ou être agressé”, a ajouté Brar.

Brar avait l’habitude de conduire des itinéraires de nuit, mais est depuis passé à des jours “pour moins se soucier” de sa sécurité.

“J’ai dû passer à des jours uniquement pour ma santé mentale”, a-t-il déclaré. “Pour rester sain d’esprit.”

Steve Bradshaw, président de la section locale 569 de l’Amalgamated Transit Union, affirme que l’expérience de Brar n’est malheureusement pas une exception.

“Notre peuple est fatigué”, a déclaré Bradshaw. “Ils sont traumatisés. Ils ont des ennuis. Chaque fois que tout le monde résout un incident traumatisant, cela crée plus d’heures supplémentaires et de fatigue.”

À son avis, la ville doit s’assurer que davantage d’agents de la paix sont embauchés, que de meilleurs soutiens sont disponibles pour les Edmontoniens vulnérables et une augmentation des centres de réchauffement et de l’application de la loi pour s’assurer que les passagers ne restent pas simplement dans les autobus ou les voitures du TLR.

“Quelque chose doit arriver”, a-t-il dit. “Le syndicat fait pression depuis le printemps pour s’assurer qu’il y ait un plan clair en place pour l’automne lorsque la dérive saisonnière des sans-abri et l’élément criminel qui les suit se produisent.”

“Au printemps, nous avons eu l’occasion de nous préparer”, a ajouté Bradshaw. “Nous n’avons toujours pas de plan clair.”

Selon le syndicat représentant les chauffeurs du transport en commun d’Edmonton, les agressions contre les opérateurs ont diminué l’année dernière, mais ont commencé à augmenter d’une année sur l’autre en 2022.

“En bout de ligne: une agression, c’est trop”, a déclaré Bradshaw. “Nous devons y mettre un terme et créer cet endroit qui est non seulement sûr mais qui se sent en sécurité.”

Les chauffeurs du transport en commun d’Edmonton ont partagé des images montrant ce qu’ils voient au travail. (Fourni)

Il y a quelques jours à peine, le directeur municipal a déclaré que de grands progrès avaient été faits pour s’assurer que les Edmontoniens vulnérables se rendaient dans des zones mieux adaptées pour obtenir de l’aide que de rester dans les transports en commun.

“Nous ne chassons pas les gens des stations de transport en commun”, a expliqué André Corbould. “Nous leur offrons la possibilité d’aller dans des endroits plus sûrs où ils peuvent se nourrir, se doucher, passer une bonne nuit de sommeil.

“C’est l’aspect réussi parce que nous plaçons en fait beaucoup de gens dans des refuges chaque nuit lorsque nous élaborons ce plan de sécurité des transports en commun.”

Les chauffeurs du transport en commun d’Edmonton ont partagé des images montrant ce qu’ils voient au travail. (Fourni)

La ville se dit convaincue que le plan de sécurité amélioré du transport en commun, approuvé par le conseil en février, ne fera qu’améliorer l’expérience des Edmontoniens lors de l’utilisation du STE.

« (Il) continuera d’apporter des améliorations à l’ensemble du système de transport en commun et contribuera à accroître la sécurité de tous ceux qui utilisent nos espaces et notre réseau de transport en commun », a déclaré Adrienne Cloutier, porte-parole de la Ville.

Avec des fichiers de David Ewasuk de CTV News Edmonton