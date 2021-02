Les chauffeurs masqués interdits de porter des lunettes de soleil et des chapeaux, selon l’État de Saxe en Allemagne

Les conducteurs doivent toujours être identifiables par les caméras de circulation, même lorsqu’ils suivent les protocoles de santé existants et portent des masques, selon une nouvelle règle dans la région orientale de l’Allemagne.

Selon le journal Bild, la Saxe est devenue la première région d’Allemagne à interdire les chapeaux et les lunettes de soleil aux conducteurs masqués.

«Porter un chapeau et des lunettes de soleil en plus d’un masque qui couvre le visage et la bouche fait [the driver] méconnaissable. Donc ce n’est pas autorisé, » Le ministre de l’Intérieur de Saxe, Roland Woller, a déclaré.

Woller a expliqué que « Traits généraux du visage » du conducteur doit toujours être visible par les caméras de sécurité routière. Il a ajouté que les fonctionnaires chargés de distribuer les amendes aux conducteurs ont été invités à gérer la nouvelle règle au cas par cas.

À partir du lundi, les personnes sont tenues de porter des masques dans les véhicules en Saxe si les membres de plus de deux ménages voyagent ensemble.

Le mois dernier, les Allemands ont été tenus de porter des masques de type respirateur de qualité médicale dans les transports en commun et lorsqu’ils se rendent dans les supermarchés. Les masques simples ou faits maison ne sont pas autorisés dans de tels cas.

