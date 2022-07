Les chauffeurs-livreurs s’affrontent violemment alors qu’ils utilisent des applications pour accaparer les commandes à emporter de McDonald’s

Les livreurs de LIVRAISON s’affrontent violemment alors qu’ils utilisent des applications pour accaparer les commandes à emporter de McDonald’s.

Les tensions éclatent à propos de l’escroquerie et la police enquête sur une bagarre de masse à l’extérieur d’une succursale.

Les applications permettent aux conducteurs de modifier leur réglage GPS en un emplacement fictif en prétendant qu’ils se trouvent dans une succursale du restaurant de restauration rapide – lorsqu’ils sont à des kilomètres.

Cela les laisse en position privilégiée pour les nouvelles commandes car Uber Eats, Deliveroo et Just Eat livrent les plus proches – mais cela entraîne des retards pour les clients.

Les courriers disent que la violence et l’intimidation ont éclaté – ainsi que des motos incendiées.

La police a été appelée à une bagarre impliquant de nombreux conducteurs à l’extérieur d’une succursale à Tooting, dans le sud de Londres, au milieu d’une guerre totale dans la capitale entre des travailleurs en conflit.

Le chauffeur-livreur Carlos Domingues, 44 ans, a déclaré: «Certains McDonald’s sont désormais des zones interdites.

“Les conducteurs agressifs intimident tous ceux qui arrivent sur leur patch. Beaucoup falsifient leur GPS et prennent plusieurs commandes avec différents comptes.”

McDonald’s réprime les “comportements clairement inacceptables”.

Les sociétés de livraison se sont engagées à “tolérance zéro à la violence”.

