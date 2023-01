Les chauffeurs-livreurs refusent de monter ma lourde commande à l’étage – mais j’ai trouvé une astuce simple pour les convaincre

Une maman CRAFTY a admis avoir joué un tour astucieux aux chauffeurs-livreurs désemparés pour s’assurer qu’elle obtienne ce qu’elle veut.

Cheryl Watt, 34 ans, ne savait pas quoi faire lorsque l’entreprise est arrivée à sa porte en disant qu’elle ne pouvait pas soulever les objets lourds jusqu’à sa maison au quatrième étage.

Les gens adoraient le hack de Cheryl

Les adeptes n’ont pas tardé à voir le côté amusant de son mensonge

Mais la propriétaire d’entreprise à l’esprit vif, qui a un fils de 16 ans, a trouvé l’excuse parfaite pour s’assurer qu’elle n’aurait jamais à lever le petit doigt elle-même.

Révélant son hack sur TikTok, elle a écrit: «Moi faisant semblant d’avoir un nouveau-né pour que la société de livraison transporte mes lits au quatrième étage

“Ensuite, je me rends compte que je n’ai pas de bébé, alors je dois rapidement rechercher et jouer des sons de roucoulement de bébé sur YouTube et faire semblant de lui parler.”

Cependant, tout ne s’est pas déroulé comme prévu car les vidéos changeaient automatiquement lorsque les autres se terminaient et Cheryl a fini par utiliser plusieurs bébés qui sonnaient différemment.

Elle a plaisanté: “J’ai dû réfléchir sur mes pieds.

«Ils voulaient que MOI descende et porte deux lits.

“Je devais réfléchir sur mes pieds ou mes lits étaient laissés au rez-de-chaussée.”

Cheryl, qui passe par Cherylcruz92 sur TikTok, a posté une autre vidéo avec quelques enregistrements d’une discussion de groupe WhatsApp avec ses amis qui fonctionnait pendant l’épisode.

Elle a précédemment raconté comment elle avait été droguée lors d’un premier rendez-vous et a exhorté les autres à acheter des kits spéciaux qui indiquent aux gens s’ils ont été dopés.

La maman, qui a suivi une formation d’avocate, a des souvenirs très flous de la nuit en question mais se souvient avoir perdu le contrôle de ses membres et s’être retrouvée dans une chambre d’hôtel contre son gré.

Elle s’est d’abord reprochée d’avoir trop bu, mais a rapidement soupçonné un acte criminel et a commandé un kit.

Après avoir utilisé le test, il est apparu que ses boissons avaient été altérées et qu’elle avait ingéré de la kétamine, un tranquillisant souvent surnommé une drogue du viol en raison de ses effets dangereux.

Elle a déclaré: «Je l’ai réduit en faisant beaucoup de recherches sur ce que je pensais que c’était et j’ai commandé des kits spécifiquement pour ce médicament.

“J’ai fait trois tests sur les cinq du pack et chacun d’eux était positif à la kétamine.

“Le conseil que je veux donner à tous ceux qui sortent avec un rendez-vous qui se sentent comme ça – ils sentent le lendemain que quelque chose est arrivé qu’ils ne voulaient pas arriver, que quelque chose ne va pas mais ils l’ont passé sous silence tapis parce qu’ils ont été trop ivres – veuillez vérifier.

“Veuillez aller sur Amazon et commander ces kits. Peu de gens savent que vous pouvez commander ces kits, mais ils sont relativement faciles à obtenir.

“Alors, s’il vous plaît, vérifiez. Ne mettez pas cela sur le compte de “j’étais trop ivre” parce que j’ai failli le faire.

